الديهي : أوكرانيا تتصدر قمة مجموعة السبع .. وماكرون يسعى لترك بصمة قبل مغادرة السلطة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الملف الأوكراني تصدر المشهد في افتتاح أعمال قمة مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضر الاجتماع حاملاً هموم بلاده وتداعيات الحرب المستمرة مع روسيا، خاصة بعد الضربات الروسية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 11 مواطنًا أوكرانيًا.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الرئيس الأوكراني استغل مشاركته في القمة لعرض الأوضاع الإنسانية والأمنية التي تواجهها بلاده، إلى جانب طلب مزيد من الدعم والمساندة من الدول الغربية المشاركة.



وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول أن يترك بصمة سياسية مؤثرة خلال المرحلة المقبلة، من خلال الدفع نحو جهود تسوية الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع استمرار الصراع لفترة طويلة وتزايد تداعياته على أوروبا والعالم.

استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا

وأضاف أن باريس تسعى إلى لعب دور أكبر في جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، في ظل استمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا بالأسلحة والمساعدات المختلفة، مع رفض تقديم تنازلات أو تفاهمات جوهرية مع الجانب الروسي.