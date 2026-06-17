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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اقتصادي: تطوير منظومة الدعم يتجه نحو الشرائح لتحقيق عدالة أكبر.. والدولة تضمن حماية السلع الأساسية

الدعم
الدعم
محمد البدوي

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم بهدف رفع كفاءتها وتحسين آليات توجيهها، بما يضمن وصول المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

استفادة بعض الفئات المستحقة

وأوضح الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منظومة الدعم التمويني واجهت خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، من بينها ضعف استفادة بعض الفئات المستحقة، إلى جانب وجود صور من الهدر وتسرب الدعم إلى غير مستحقيه، وهو ما دفع الدولة إلى بحث آليات جديدة لإدارة المنظومة.

وأشار إلى أن من بين المقترحات المطروحة الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن هذا التحول يأتي بهدف منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم، مع وجود مخاوف مطروحة بشأن تأثيره المحتمل على معدلات التضخم، وهو ما يستلزم وضع ضوابط تضمن تحقيق أهدافه دون آثار سلبية.

 الحفاظ على السلع الأساسية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز والسكر والزيت، موضحًا أن أي تطوير للمنظومة لن يستهدف رفع الحماية عن هذه السلع، وإنما إعادة تنظيم طريقة تقديم الدعم بما يحقق كفاءة أعلى.

 منظومة الدعم الجديدة

ولفت الإدريسي إلى أن الحكومة تدرس تطبيق نظام الشرائح في منظومة الدعم الجديدة، بحيث يحصل كل مستوى اجتماعي على دعم يتناسب مع ظروفه واحتياجاته المعيشية، مؤكدًا أن هذا الأسلوب قد يسهم في تحقيق توزيع أكثر عدالة للموارد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

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