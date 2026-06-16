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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: الحكومة تدرس نظام الشرائح في الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية

الدعم
الدعم
محمود محسن

أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تتحرك في اتجاه إعادة ضبط منظومة الدعم بشكل عام، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تحسين كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأشار علي الإدريسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن منظومة الدعم التمويني كانت تعاني من عدم الاستفادة الواضحة من جانب الفئات الفقيرة، إلى جانب وجود بعض حالات الإهدار وأحيانًا الفساد، فضلًا عن تسرب الدعم إلى فئات غير مستحقة، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة النظر في شكل المنظومة.

وأضاف علي الإدريسي، أن هذه التحديات دفعت إلى طرح فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، رغم وجود تخوفات لدى البعض من أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة وضعت مجموعة من الملامح لضمان تحقيق أهداف هذا التحول، وفي مقدمتها ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

 تقديم الدعم

وأكد علي الإدريسي، أن الدولة لن تمس السلع الأساسية مثل الخبز والسكر والزيت في إطار المنظومة الجديدة، لكنها ستعمل على منح المواطنين مخصصات مالية تتيح لهم حرية أكبر في اختيار السلع وفق احتياجاتهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس أيضًا فكرة تطبيق نظام الشرائح في تقديم الدعم، بحيث يتم توزيع الدعم وفقًا للمستوى المعيشي لكل فئة، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الموارد.

الدكتور علي الإدريسي منظومة الدعم الدعم التمويني الدعم الدولة

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