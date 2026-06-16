خبير اقتصادي: تطبيق الضرائب العقارية نقلة نوعية في التحول الرقمي بمصر

تحدث الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عن إطلاق أول تطبيق موبايل لخدمات الضرائب العقارية، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في مسار تطوير المنظومة الضريبية ودعم التحول الرقمي في مصر.

وأوضح مصطفى أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن التطبيق يساهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتقليل التعامل المباشر مع المواطنين، بما ينعكس على رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

وأضاف مصطفى أبو زيد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في المعاملات الضريبية، مشيرًا إلى أن لإطلاق التطبيق أهمية اقتصادية واضحة، حيث يسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وتسهيل عمليات التسجيل والسداد الإلكتروني، بما يساعد الممولين على الدخول بسهولة إلى المنظومة الضريبية.

تبسيط إجراءات التسجيل الضريبي

ولفت مصطفى أبو زيد، إلى أن التطبيق يساهم كذلك في تخفيف العبء الإداري على الدولة من خلال تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مؤكدًا أن وزارة المالية تستهدف من خلال هذه الخطوة تبسيط إجراءات التسجيل الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين بشكل عام.