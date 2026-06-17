اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن مركز سيدي سالم بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ أنه سيتم انقطاع المياه عن مركز ومدينة سيدي سالم لمدة 8 ساعات اليوم الأربعاء، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب ذلك لإجراء أعمال صيانة بخط طرد محطة مياه المفتي قطر 1400 ملم بمدخل قرية السنط، ويترتب على ذلك توقف محطة مياه المفتي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا يؤثر على قرى شرق سيدي سالم، مدينة سيدي سالم، بعض قرى الرياض، بعض قرى كفر الشيخ.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

نوهت شركة مياه كفر الشيخ، إلى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.