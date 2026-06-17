أحمد السبكي: البدء المبكر في تنفيذ برامج الإصلاح الصحي يمثل ضرورة استراتيجية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، وذلك على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026.

وقد حضر اللقاء الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتورة آليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية ونائب رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، ونقل الخبرات المصرية الناجحة في تطوير وإدارة المنظومات الصحية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجال السياحة العلاجية.

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وما حققته الدولة المصرية من إنجازات نوعية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، إلى جانب الانطلاق الفعلي للمنظومة بمحافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية، بما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

وناقش اللقاء آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير نظم الرعاية الصحية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تصميم وإدارة نظم التأمين الصحي الشامل، وإعداد الدراسات الاكتوارية، وتطوير آليات التمويل الصحي المستدام، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتحول الرقمي الصحي، وتأهيل وتدريب الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات الجودة والاعتماد وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال السياحة العلاجية باعتبارها أحد محاور التكامل الصحي العربي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية والتشغيلية تحت تصرف الأشقاء في لبنان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدعم ومساندة الدول العربية الشقيقة، وتعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، ونقل التجارب المصرية الناجحة إلى الأشقاء العرب بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح الصحي وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

تبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتشغيلية مع الجانب اللبناني

وأشار إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتشغيلية مع الجانب اللبناني، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مختلف مجالات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن نقل الخبرات المصرية للأشقاء العرب أصبح أحد المحاور الرئيسية لدور الهيئة الإقليمي، خاصة بعد النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن نجاح تطبيق نظم التأمين الصحي الشامل يرتكز على عدد من المقومات الأساسية، في مقدمتها إعداد الدراسات الاكتوارية الدقيقة، وفهم العبء المرضي الحقيقي، وتطوير نظم التمويل الصحي المستدام، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.

وأوضح أن البدء المبكر في تنفيذ برامج الإصلاح الصحي يمثل ضرورة استراتيجية، مؤكدًا أن تأجيل الإصلاحات الصحية يؤدي إلى تفاقم العبء المرضي وارتفاع التكاليف العلاجية على الدول والمواطنين، فيما يسهم الاستثمار المبكر في الوقاية والكشف المبكر والرعاية الأولية في بناء نظم صحية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد رئيس الهيئة أن منظومة التأمين الصحي الشامل المصرية أصبحت نموذجًا ملهمًا للإصلاح الصحي في المنطقة العربية والأفريقية، وأن الهيئة العامة للرعاية الصحية باتت منصة إقليمية لتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات في مجالات إدارة وتشغيل الخدمات الصحية والتحول الرقمي والجودة والاعتماد والتغطية الصحية الشاملة، إلى جانب تطوير التعاون في مجال السياحة العلاجية.

كما بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من عناصر نجاح التجربة المصرية في دعم جهود تطوير النظام الصحي اللبناني، بما يتوافق مع احتياجات وأولويات القطاع الصحي في لبنان، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة اللبناني، ملامح النظام الصحي اللبناني والجهود التي تبذلها وزارة الصحة اللبنانية لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات الجاري تنفيذها في مجالات التمويل الصحي والرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية، بالإضافة إلى تنمية مسارات التعاون في مجال السياحة العلاجية.

وأكد وزير الصحة اللبناني أن ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إصلاح القطاع الصحي وترسيخ التغطية الصحية الشاملة يمثل نموذجًا عربيًا رائدًا يحتذى به، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية وبناء منظومة صحية حديثة قائمة على الحوكمة والاستدامة والكفاءة.

وأضاف أن العلاقات المصرية اللبنانية تشهد تعاونًا مستمرًا ومتميزًا في مختلف المجالات، وأن القطاع الصحي يمثل أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في مجالات التأمين الصحي الشامل وإدارة المنظومات الصحية والتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، إلى جانب السياحة العلاجية.

من جانبه، أكد الدكتور فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في القطاع الصحي، ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتراكمة داخل المنطقة العربية.

وأشار إلى أن التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتأمين الصحي الشامل تمثل واحدة من أبرز التجارب العربية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها وتعميم دروسها المستفادة على مستوى المنطقة، بما يدعم جهود التنمية الصحية المستدامة ويعزز جاهزية النظم الصحية العربية لمواجهة التحديات المستقبلية.

فيما أكدت الدكتورة آليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية ونائب رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية، دعم الاتحاد الكامل للمبادرات الهادفة إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الصحية العربية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأضافت أن الاتحاد يعمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والابتكارات وأفضل الممارسات، بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدة أهمية الاستفادة من النماذج العربية الناجحة وفي مقدمتها التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل والسياحة العلاجية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، ودراسة عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات بناء القدرات البشرية، وتطوير نظم الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي الصحي، وتطوير نظم الجودة والاعتماد، إلى جانب تنمية التعاون في مجال السياحة العلاجية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح الصحي وتعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية في البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 تُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، وتنظمها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة والصمود والاعتماد على الذات».

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وصنّاع القرار وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والسفراء والبعثات الدبلوماسية، إلى جانب كبرى المؤسسات الصحية والجامعات والشركات العالمية، بمشاركة تتجاوز 400 شركة وحضور متوقع لأكثر من 45 ألف زائر من مختلف دول العالم، فضلًا عن أكثر من 21 جلسة حوارية وتخصصية وورش عمل موسعة، بما يعزز مكانة المؤتمر كمنصة أفريقية رائدة للحوار وصناعة السياسات الصحية ودعم الاستثمار والتكامل الصحي بالقارة الأفريقية.