محافظ الوادي الجديد: اعتماد وتجديد اعتماد ١٦ مدرسة بإدارتي الخارجة والداخلة

أعلنت السيدة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، اعتماد وتجديد اعتماد ١٦ مدرسة بإدارتي الخارجة والداخلة التعليميتين من قِبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مُوضحًة أن قرار الهيئة تضمن ( ٩) مدارس بمرحلة رياض الأطفال و( ٦) بالمرحلة الابتدائية ومدرسة بالمرحلة الإعدادية.

وأشار الدكتور ابراهيم قناوى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن المدارس التي تم اعتمادها تتضمن مدارس حكومية ومدارس رسمية منها ٦ مدارس تابعة لإدارة الخارجة التعليمية و ١٠ مدارس تابعة لإدارة الداخلة التعليمية.