تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أ ش أ

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول (10000) طن بضائع و432 شاحنة و81 سيارة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 3 سفن و2000 طن بضائع و169 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4 سفن و8000 طن بضائع و263 شاحنة و23 سيارة .

وأشار إلى أن ميناء سفاجا استقبل العبارة أمل، بينما غادرت السفينتان الحرية و PELAGOS EXPRESS. فيما شهد ميناء نويبع تداول (2557) طن بضائع و(148) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين أيلة وأور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1560 راكبا بموانئها.