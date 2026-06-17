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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

“ التحول الرقمى وتحسين مستوى الخدمات” ندوة بمجمع إعلام الوادى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نظم إعلام الوادى الجديد ندوه ترسيخ مبادى الحوكمة وتوظيف تقنيات التحول الرقمى وتوعية المواطنين بها من خلال اللقاءات الإعلامية.


وأوضح  جريس شنودة الإعلامى بمجمع الإعلام أن  أهداف الندوة متمثلة فى نشر الوعى باهمية التحول الرقمى ودوره فى تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة الاداء الحكومى .مؤكدا على اهمية الاستفادة من محاور الندوة وتطبيق ما تضمنته من معارف ومهارات رقمية تمكن المواطن من الاستفادة المثلى من الخدمات والمنصات الالكترونية المختلفة.


وفى ذات السياق أوضحت ازهار عبدالعزيز مدير ادارة اعلام الوادى الجديد حرص الهيئة العامة للاستعلامات  على تناول مثل هذه الموضوعات ونشر الوعى الرقمى وتعريف المواطنين بكيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات مشيرة الى اهمية التخطيط السليم باعتباره العامل الرئيسى لنجاح منظومة التحول الرقمى . 


وعن مفهوم التحول الرقمى واهدافه تحدث المهندس مصطفى عطية مدير معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات  مؤكدا أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا دور التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع إجراءاتها. كما استعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وأثر التحول الرقمي في تحسين سرعة وجودة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والحد من الفساد، إلى جانب استعراض رؤية الدولة المصرية في هذا المجال.


وأشار إلى عدد من النماذج والتطبيقات الرقمية التي يلمسها المواطن في حياته اليومية، مثل منصة مصر الرقمية، والخدمات الحكومية الإلكترونية في مجالات الشهر العقاري والمرور والتقنين ، وخدمات الدفع الإلكتروني والشمول الرقمي، مؤكدًا أن التحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة وعدالة لجميع المواطنين. وذكر بعض  التطبيقات التى تمكن المواطن من التعامل مع تلك المنصات مثل تطبيق "مهارة تك" وغيرها.

 
ومن جانبه تحدث أحمد سلطان مدير عام  الادارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة عن التطبيقات الذكية فى مجال البيئة والبرامج الرقمية المتعلقة بالمشاركة المجتمعية للحفاظ عليها  والحد من التغيرات المناخية ومنها مبادرة المشروعات الذكية الخضراء والتى حققت المحافظة فيها مراكز متميزة من خلال مشروعات قائمة على إعادة تدوير المخلفات.كما تناول بالتفصيل مبادرة رئيس الجمهورية ( 100 مليون شجرة ) موضحا اهدافها  ومراحل تنفيذها ذاكرا ان نصيب محافظة الوادى الجديد في المرحلة الأولى بلغ 145 الف شجرة تم توزيعها على مستوى مراكز وقرى المحافظة وزراعتها بالفعل .كما حفز المشاركين على اهمية التعاون فيما يخص الحفاظ على الاشجار والحرص على زراعتها لزيادة الغطاء الاخضر واثر ذلك على صحة الانسان وخاصة فى المناطق الصحراوية.

 
انبثق عن اللقاء العديد من التوصيات اهمها ،عمل برامج توعوية داخل المصالح الحكومية وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع المنصات الرقمية . تفعيل دور اولياء الامور فى متابعة الابناء  وتحفيزهم على المشاركة فى الدورات التدريبية المتعلقة بالبرمجة والتحول الرقمى للتمكن من الحصول على فرص عمل فى المستقبل.

 
الجدير بالذكر انه تم نقل فعاليات الندوة على الهواء مباشرة عبر اثير اذاعة الوادى الجديد 
اعد وادار اللقاء جريس شنوده الاعلامى بمجمع الإعلام 
تحت إشراف أزهار عبدالعزيز مدير إدارة إعلام الوادى الجديد

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلاميه

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