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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمؤسسة العلاجية والتاسع لأقسام القلب بأكاديمية قلب المبرة CINE 9

جاني من المؤتمر
جاني من المؤتمر
عبدالصمد ماهر

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للمؤسسة العلاجية والتاسع لأقسام القلب بأكاديمية قلب المبرة (CINE 9)، والذي يعقد على مدار يومي 17 و18 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من أساتذة واستشاريي أمراض القلب والقسطرة التداخلية من معهد القلب القومي والجامعات المصرية، إلى جانب خبراء ومتخصصين من الدول العربية الشقيقة.

‎ويأتي تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية الطبية، مع التركيز على تعزيز قدرات وحدات القلب والطوارئ وتوفير أحدث التدخلات العلاجية المتقدمة.

أحدث التقنيات العلمية في علاج أمراض القلب

‎وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية التعليم الطبي المستمر لمواكبة أحدث التقنيات العلمية في علاج أمراض القلب، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى استعراض أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض القلب، خاصة علاج الانسدادات المزمنة والمعقدة بالشرايين التاجية، وبدائل جراحات القلب المفتوح عبر القسطرة التداخلية، فضلاً عن مناقشة حالات إكلينيكية متقدمة وتبادل الخبرات بين المشاركين.

‎ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، عن فخره بهذا الحدث العلمي المتميز الذي يجمع كفاءات طبية مصرية وعربية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في مجال أمراض القلب والقسطرة التداخلية. 

وأكد أن تنظيم المؤتمر يعكس حرص المؤسسة على دعم التعليم الطبي المستمر ومواكبة التطورات العالمية، إيمانًا بأن الاستثمار في المعرفة هو أساس الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

‎وأشار شقوير إلى أن أكاديمية قلب المبرة حققت نقلة نوعية في خدمات القلب المتخصصة، من خلال اعتماد أحدث التقنيات الطبية والأجهزة المتطورة، وتنفيذ التدخلات الدقيقة وفق أعلى المعايير الدولية.

‎بدوره، كشف الدكتور محمد صبري، استشاري القلب بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بأكاديمية قلب المبرة، أن الأكاديمية تقدم خدمات رعاية قلبية متخصصة لأكثر من 10 آلاف مريض سنويًا، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 30 ألف متردد بالعيادات الخارجية، مع توفير خدمات طوارئ القلب على مدار 24 ساعة.

‎وأوضح الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب بمعهد القلب القومي ومدير وحدات القسطرة بالأكاديمية، أن المنشأة تضم وحدتي قسطرة قلبية مجهزتين بأحدث التقنيات العالمية وأجهزة دراسة كهربية القلب، حيث يجري تقديم خدمات القسطرة التشخيصية والعلاجية لأكثر من 5 آلاف مريض سنويًا من الكبار والأطفال.

‎وأضاف أن الأكاديمية تنفذ تدخلات قلبية متقدمة مثل استبدال الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)، وقسطرة قلب الأطفال، واستبدال الصمام الرئوي، وعلاج الانسدادات المزمنة الكاملة بالشرايين التاجية (CTO) بأحدث التقنيات العالمية، مما يعكس التطور المستمر في تقديم خدمات قلبية عالية الجودة.

TAVI الصحة CINE القلب أكاديمية قلب القسطرة التداخلية التدخلات العلاجية

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