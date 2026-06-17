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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميرنا ليست كما تبدو.. نور إيهاب في دور مليء بالمفاجآت بمسلسل للعدالة وجه آخر

الفنانة نور إيهاب
الفنانة نور إيهاب
أوركيد سامي

شهد مقتل ميرنا، التي تجسد شخصيتها الفنانة نور إيهاب، لا يبدو في مسلسل للعدالة وجه آخر مجرد جريمة غامضة تبدأ بها الأحداث، بل مدخلًا لاكتشاف حياة كاملة كانت تخفيها عن الجميع، ويطرح تساؤلًا هامًا بقدر أهمية معرفة الجاني، من هي ميرنا؟
ميرنا فتاة جامعية من عائلة تنتمي إلى طبقة متوسطة بسيطة، تبدو في نظر المحيطين بها شخصية هادئة ومرحة تعيش حياة مستقرة، بينما تخفي خلف هذه الصورة تفاصيل أخرى لا يعرفها حتى أقرب الناس إليها وتتكشف مع تقدّم التحقيقات، حيث يتضح أنها  كانت مرتبطة سرًا بشاب يعمل سائقًا، وهي العلاقة التي حرصت على إبقائها بعيدة عن أهلها وأصدقائها، وكأنها كانت تعيش حياتين متوازيتين في الوقت نفسه.
هذا الغموض الذي يحيط بشخصيتها ينعكس أيضًا على مسار القضية نفسها، إذ تبدو ميرنا وكأنها أكثر الشخصيات التي لا يعرف عنها أحد شيئًا حقيقيًا، رغم وجودها الدائم وسط الجميع. فكل خيط جديد تكشفه التحقيقات يفتح بابًا آخر للتساؤلات حول حياتها الخاصة، وعلاقاتها، والأسرار التي كانت تخفيها بعناية قبل مقتلها.
منذ لحظات المسلسل الأولى، يُعثر على جثتها مدفونة في الصحراء بعد اختفائها في ظروف غامضة، لتتحول القضية سريعًا إلى لغز تتشابك فيه الأسرار والعلاقات الخفية، خاصة بعدما تكشف التحقيقات أنها كانت حاملًا في أسبوعها الخامس.
وتظهر ميرنا في بداية الأحداث مقتولة داخل حقيبة سيارة كل من كريم (مينا نبيل) وسيف (فادي السيد) ولينا (چنا الأشقر)، قبل أن تقرر المجموعة دفن الجثة في الصحراء وإخفاء هاتفها المحمول في محاولة لإبعاد الشبهات، لكن بلاغ اختفاء تتقدم به والدتها يقود الشرطة في النهاية إلى مكان الجثة، لتبدأ خيوط الحقيقة في الظهور تدريجيًا.
ومع اتساع دائرة الشكوك، تكشف التحريات عن مشاجرة وقعت بينها وبين شاب يعمل سائق تاكسي، قبل أن تأتي صدمة الحمل لتمنح القضية بعدًا أكثر تعقيدًا، وتحوّل ميرنا من مجرد ضحية جريمة قتل إلى شخصية تحمل وراءها حياة كاملة لم يكن أحد يعرفها.
مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية فؤاد السرجاني مذيع تلفزيوني يؤديها النجم ياسر جلال، والذي يعيش حياة ناجحة بفضل سمعته المهنية ونزاهته المعروفة، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب عندما يتورط ابنه يوسف في مقتل صديقته ميرنا.
وتشارك نور إيهاب في بطولة للعدالة وجه آخر مع النجم ياسر جلال والنجمة أروى جودة بالإضافة إلى محمد علاء، نوران ماجد، عابد عناني، مينا نبيل، فادي السيد وأمجد الحجار. والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش.

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