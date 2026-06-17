الداخلية تكشف تفاصيل قضية النسب المثيرة.. القبض على مهندس تهرب من الاعتراف بطفلته بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها كرهاً وإنجابها طفلة منه وتنصله من إثبات نسبها بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبسؤالها قررت بتضررها من (مهندس – مقيم بذات الدائرة ) لقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج مما نتج عنه حملها "سفاحاً" وإنجابها لطفلة ( عمرها حاليا ستة أشهر) وقيامه بالتنصل من إثبات نسبها أو قيدها.

كما تبين أنه بتاريخ 11/فبراير المنقضى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من الشاكية بتضررها من المشكو فى حقه لقيامه بتهديدها بالإيذاء ولم تتطرق لتلك الواقعة ، وأضافت بقيامها بنشر مقطع الفيديو المشار إليه للضغط عليه للزواج منها وإثبات نسب الطفلة .

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بتعرفه على الشاكية منذ عامين ، ونفى تعديه عليها حيث إن العلاقة بينهما رضائية، وعلل رفضه إثبات نسب الطفلة أو قيدها لتعدد علاقاتها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.