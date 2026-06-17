فرج عامر يكشف كواليس غضب حسام حسن بعد تعادل مصر وبلجيكا

كشف المهندس رجل الأعمال فرج عامر عن كواليس الأجواء الحماسية التي يعيشها الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن ورغبته الشديدة في تحقيق فوز تاريخي لمنتخب مصر أمام بلجيكا في الجولة الأولى لكأس العالم 2026.

قال فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :حسام حسن طلع غضبه وعصبيته وحزنه على عدم احتساب ضربة الجزاء في تكسير كرسي في جناحه الخاص بفندق إقامة الفريق ، ابراهيم حسن حذره من أن الأمريكان معندهمش رحمة وحيضاعفوا ثمن هذا الكرسي عشرات المرات ، حسام حسن لم يهدأ لان كان نفسه يفوز علي بلجيكا، و أكيد عنده حق.



تلقى منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن خبرًا مطمئنًا قبل مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم، بعدما تأكدت جاهزية الثنائي أحمد فتوح لاعب الزمالك، وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، للمشاركة في اللقاء.

وأوضح محمد مراد، المنسق الإعلامي للمنتخب، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعبين خضعا خلال الأيام الماضية لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل استعادة كامل جاهزيتهما البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

وأضاف أن أحمد فتوح كان قد اشتكى من شد عضلي خفيف خلال مباراة بلجيكا السابقة، إلا أنه تعافى بشكل كامل وأصبح جاهزًا للمشاركة، بينما عانى حمدي فتحي من إجهاد عضلي بسيط وتمكن بدوره من التعافي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته أمام نيوزيلندا فجر الاثنين المقبل في تمام الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب فانكوفر في كندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.