قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لدي خلاف مع نتنياهو بشأن لبنان وطلبت منه التصرف بلطف
تمكين القطاع الخاص في صدارة الأولويات.. الحكومة تطلق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وزير الزراعة: مصر قادت مفاوضات إفريقيا وتستعد لاستضافة مؤتمر التصحر الأممي
ترامب: لولا الاتفاق مع إيران لكنا واصلنا القصف لعامين إضافيين
التعقيم والتطعيم مفتاح الحل.. مروة يحيى: سلوك الكلاب الشاردة انعكاس لطريقة تعامل البشر
الرئيس السيسي يشيد بجهود ترامب لاستعادة السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
احسب قبضك الجديد.. موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026
هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي
برلماني: وثيقة ملكية الدولة 2026-2030 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: استمرار دعم الثروة الحيوانية والداجنة بقوافل بيطرية علاجية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعمال القافلة البيطرية العلاجية المجانية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بقرية كفر إخشا التابعة لمركز كفر الزيات، في إطار جهود المحافظة لدعم مربي الماشية والطيور والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف مصطفي مدير مديريه الطب البيطري بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالقرى، لما لها من دور مهم في تقديم الرعاية الصحية للحيوانات والطيور، وتخفيف الأعباء عن المربين، مشددًا على ضرورة استمرار تلك القوافل والوصول إلى أكبر عدد من القرى والأسر المستفيدة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح المحافظ أن القافلة شهدت مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين في مختلف المجالات، حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان للحيوانات والطيور، وإجراء الفحوصات باستخدام أجهزة السونار، إلى جانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل ومكافحة الطفيليات الخارجية وتقديم الإرشادات البيطرية اللازمة للمربين للحفاظ على صحة الحيوانات وتحسين معدلات الإنتاج.

تحصينات المواشي 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن القافلة نجحت في علاج وفحص 100 رأس من الماشية والأغنام والماعز، إلى جانب تقديم الرعاية البيطرية لـ 1200 طائر، مؤكدًا استمرار مديرية الطب البيطري في تنفيذ القوافل العلاجية والتوعوية بمختلف مراكز وقرى المحافظة دعمًا للمربين وتعزيزًا لجهود التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني.

اخبار محافظة الغربية تحسين الثروة الحيوانية الحمي القلاعية تحصينات المواشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

رأس السنة الهجرية

بعد ثبوت الرؤية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية رسميا

بالصور

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد