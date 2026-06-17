محافظ الغربية: استمرار دعم الثروة الحيوانية والداجنة بقوافل بيطرية علاجية

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية أعمال القافلة البيطرية العلاجية المجانية التي نفذتها مديرية الطب البيطري بقرية كفر إخشا التابعة لمركز كفر الزيات، في إطار جهود المحافظة لدعم مربي الماشية والطيور والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف مصطفي مدير مديريه الطب البيطري بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالقرى، لما لها من دور مهم في تقديم الرعاية الصحية للحيوانات والطيور، وتخفيف الأعباء عن المربين، مشددًا على ضرورة استمرار تلك القوافل والوصول إلى أكبر عدد من القرى والأسر المستفيدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن القافلة شهدت مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين في مختلف المجالات، حيث تم تقديم الكشف والعلاج بالمجان للحيوانات والطيور، وإجراء الفحوصات باستخدام أجهزة السونار، إلى جانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل ومكافحة الطفيليات الخارجية وتقديم الإرشادات البيطرية اللازمة للمربين للحفاظ على صحة الحيوانات وتحسين معدلات الإنتاج.

تحصينات المواشي

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن القافلة نجحت في علاج وفحص 100 رأس من الماشية والأغنام والماعز، إلى جانب تقديم الرعاية البيطرية لـ 1200 طائر، مؤكدًا استمرار مديرية الطب البيطري في تنفيذ القوافل العلاجية والتوعوية بمختلف مراكز وقرى المحافظة دعمًا للمربين وتعزيزًا لجهود التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني.