خبير اقتصادي: كل اقتصادات الدول تدفع ثمن الفاتورة الاقتصادية للحرب الإيرانية الأمريكية

أكد بلال شعيب الخبير الاقتصادي، أن العالم كان يعاني من أزمة ديون عالمية وطاقة قبل حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية .



وقال بلال شعيب في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" أزمة الديون ومؤشرات التضخم بدأت في التفاقم بسبب حرب إيران والولايات المتحدة ".



وأضاف بلال شعيب :" الاقتصادات الناشئة في العالم تدفع فاتورة حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية ".

وتابع بلال شعيب :" الاقتصاد هو مرآة الوضع الاقتصادي في العالم"، مضيفا:" كل اقتصادات الدول تدفع ثمن والفاتورة الاقتصادية للحرب الإيرانية الأمريكية ".



وأكمل بلال شعيب :" ميزانية الولايات المتحدة تعاني من عجز هيكلي يقدر بـ 1.4 تريليون دولار ".

