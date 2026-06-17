بشرى لمرضى الهيموفيليا.. التأمين الصحي الشامل: إتاحة العلاج وفق أحدث البروتوكولات العالمية

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في عدد من الفعاليات والجلسات النقاشية المتخصصة ضمن أعمال مؤتمر Africa Health ExCon 2026، بما يعكس الدور المحوري للهيئة في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية المصرية وتعزيز استدامة التمويل الصحي القائم على القيمة.

وفي هذا الإطار، شارك حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، في ورشة عمل توصيات لجنة الاستشاريين لإدارة علاج مرض الهيموفيليا، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المجلس الصحي المصري، والدكتور هشام بدر، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى جانب نخبة من الخبراء والاستشاريين والمتخصصين في مجال أمراض الدم.

وخلال الورشة، أكد حسام صادق أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتحديث آليات تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الهيموفيليا، بما يضمن إتاحة العلاج وفق أحدث البروتوكولات العالمية، وبما يتسق مع مبادئ العدالة والجودة والاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تغطية علاج الهيموفيليا داخل منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح أن تغطية علاج الهيموفيليا داخل منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للأمراض المزمنة وعالية التكلفة، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع اللجان الاستشارية والخبراء المتخصصين لوضع سياسات علاجية مبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى والحد من المضاعفات طويلة المدى.

كما شارك صادق في الجلسة النقاشية بعنوان “Unlocking Societal Value – From Evidence to Policy Action in Egypt”، والتي ناقشت دور القيمة المجتمعية في دعم السياسات الصحية وتعزيز استدامة نظم الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في القطاع الصحي.

وخلال الجلسة، استعرض المدير التنفيذي للهيئة رؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجاه تحقيق التوازن بين التوسع في إتاحة الخدمات الصحية عالية الجودة للمواطنين وضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مؤكدًا أن بناء نظام صحي مستدام يتطلب الاعتماد على الأدلة العلمية واتخاذ القرارات الاستثمارية وفقًا للقيمة الصحية والمجتمعية المتحققة، وليس بناءً على التكلفة المباشرة فقط.

وأوضح أن الهيئة تبنت منذ عام 2020 منهجية تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) كأحد الأدوات الرئيسية لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، بما يسهم في توجيه الموارد نحو التدخلات الصحية الأكثر فاعلية وتأثيرًا، مشيرًا إلى أهمية توسيع نطاق التقييم ليشمل الأبعاد المجتمعية المختلفة، مثل تحسين جودة الحياة، وزيادة الإنتاجية، والحد من الأعباء الواقعة على الأسر ومقدمي الرعاية.

وقال حسام صادق: "إن استدامة الرعاية الصحية لا تقتصر على التحكم في النفقات، بل تتمثل في ضمان أن يحقق كل استثمار صحي أعلى قيمة ممكنة للمرضى وللنظام الصحي وللمجتمع ككل، وهو ما يتطلب دمج اعتبارات القيمة المجتمعية ضمن آليات التخطيط والتمويل والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية".

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز العدالة في الحصول على الخدمات الصحية من خلال تطوير آليات سداد مقدمي الخدمة وتطبيق حوافز تشجع على التوسع في تقديم الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل الفجوات الجغرافية وتحسين الإتاحة الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن التكامل بين تقييم التكنولوجيا الصحية، والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، والاستفادة من البيانات الواقعية، ومراعاة الأبعاد المجتمعية الأوسع للقيمة، يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة تأمين صحي شامل أكثر مرونة وعدالة واستدامة، وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين والأجيال القادمة.

وتأتي مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات مؤتمر Africa Health ExCon 2026 في إطار حرصها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبناء نظام صحي متكامل قائم على الكفاءة والجودة والاستدامة.