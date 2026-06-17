التأمين الصحي الشامل تستعرض التجربة المصرية وتوسع آفاق التعاون الدولي في Africa Health ExCon

استقبل حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الجهات الدولية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمؤسسات المعنية بتطوير النظم الصحية.

وشهد جناح الهيئة زيارة الدكتور راكان ناصر الدين، وزير الصحة العامة بالجمهورية اللبنانية، حيث اطّلع على التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وما حققته من خطوات متقدمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما استعرضت الهيئة دورها في إدارة وتمويل المنظومة وآليات تسجيل المنتفعين وتقديم الخدمات الصحية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير النظم الصحية وتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الصحي.

كما عقد المدير التنفيذي للهيئة لقاءً مع مدير عام التأمين الصحي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ومستشار وزير الصحة الموريتاني، بحضور ممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى مصر، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التأمين الصحي الشامل وتمويل الرعاية الصحية. واستعرض الجانبان أبرز الممارسات والتجارب الداعمة لجهود التغطية الصحية الشاملة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، استقبل جناح الهيئة سفير جمهورية السنغال لدى مصر، وسفير جمهورية بوركينا فاسو، وسفير جمهورية زامبيا، حيث تم استعراض أبرز ملامح منظومة التأمين الصحي الشامل المصرية وما تحقق بها من إنجازات، فضلًا عن مناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الصحية بما يدعم تطوير النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشركات الدنماركية المتخصصة في القطاع الصحي

كما استقبلت الهيئة وفدًا من الشركات الدنماركية المتخصصة في القطاع الصحي، حيث تم التعريف بمكونات منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات عملها، واستعراض فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي الصحي، وإدارة الخدمات الصحية، والحلول المبتكرة الداعمة لتطوير المنظومات الصحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية ودعم استدامة القطاع الصحي.

وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين والتعريف بالتجربة المصرية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل أفضل الممارسات بما يدعم تطوير المنظومة الصحية ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وأضاف أن ما تشهده المنظومة من اهتمام دولي متزايد يعكس نجاح التجربة المصرية في بناء نموذج متكامل للتغطية الصحية الشاملة، ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل الرعاية الصحية وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتأتي مشاركة الهيئة في فعاليات المؤتمر والمعرض في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، واستعراض ما تحقق من إنجازات في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي في جمهورية مصر العربية، وبما يعكس نجاح التجربة المصرية في دعم مسار التغطية الصحية الشاملة وتحقيق التنمية الصحية المستدامة.