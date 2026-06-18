قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس.. مفاجأة في عيار 21
الشحات يحذر لاعبي المنتخب قبل مباراة نيوزيلندا: خايف من عقلية اللاعب المصري
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 يونيو في القاهرة والمحافظات
موضع في الصلاة يستجاب فيه الدعاء يغفل عنه الكثير
إنتهاء امتحانات الدبلومات الفنية اليوم .. وانتظام التصحيح بالكنترولات لإعلان النتيجة قريباً
أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا.. آبل تخطط لإطلاق AirPods بكاميرات وذكاء اصطناعي يقرأ ما حولك
القرار النهائي يقترب.. جلسة حاسمة تحدد مستقبل حسين الشحات مع الأهلي
مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بمياه ترعة بالشرقية
رينارد يحفز لاعبي تونس: هل تعلمون ماذا سيحدث إذا عدتم إلى دياركم الآن؟
البيت الأبيض يوثق لقاء ترامب والسيسي على هامش قمة السبع
تصريحات ترامب تهز أسواق الطاقة.. النفط يصعد مجددًا بعد شكوك حول الاتفاق مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي: "أرض الصومال" ضمن مناطق طُرحت في تقارير دولية لاستضافة فلسطينيين

أرض الصومال
أرض الصومال
رحمة سمير

قال الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي جاء في 26 ديسمبر من العام الماضي، ويُعد أول اعتراف من نوعه بهذا الإقليم منذ إعلانه الانفصال من جانب واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، مشيرًا إلى أن الإقليم يسعى منذ ذلك الوقت للحصول على اعتراف دولي بسيادته كدولة مستقلة.

وأوضح محمود زكريا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الاعتراف يحقق مصالح متبادلة للطرفين، إذ تسعى إسرائيل إلى إيجاد موطئ قدم لها في منطقة خليج عدن القريبة من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كما تستهدف امتلاك نقطة ارتكاز أو قاعدة عسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن الاعتماد عليها في متابعة التطورات والعمليات المرتبطة بالحوثيين في اليمن.

وأضاف محمود زكريا، أن إسرائيل تسعى أيضًا إلى توسيع نطاق الاعتراف بها داخل الدوائر الإفريقية، في إطار محاولاتها تعزيز حضورها وعلاقاتها داخل القارة.

وأشار محمود زكريا، إلى أن بعض التقارير الدولية الصادرة خلال عام 2025 تحدثت عن أن إقليم "أرض الصومال" الانفصالي كان من بين المناطق التي طُرحت ضمن سيناريوهات استضافة الفلسطينيين في حال تنفيذ أي خطط للتهجير القسري من قطاع غزة، موضحًا أن هذه التقارير أشارت إلى وجود أكثر من موقع أو إقليم جرى تداوله في هذا السياق، وكان إقليم "أرض الصومال" من بين الأسماء المطروحة وفقًا لما ورد في تلك المصادر الدولية.

أرض الصومال فلسطينيين خبير سياسي استضافة فلسطينيين الاعتراف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفي الشاطبي

النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

محمد صلاح عبدالفتاح

أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

ترشيحاتنا

قطار الانضباط والتنمية لا يتوقف بمحافظة بورسعيد.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات

غلق محال بدون ترخيص وتطوير "مساكن ناصر" بعرب.. حملة في بورسعيد

من أرض بورسعيد إلى قمة الجمهورية.. موهبة وافدة تكتب فصلاً جديدًا من التميز تحت راية التعليم المصري

من أرض بورسعيد إلى قمة الجمهورية.. موهبة وافدة تكتب فصلاً جديدًا من التميز تحت راية التعليم المصري

وكيل تعليم بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا بلجنة تنظيم امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم بورسعيد يعقد اجتماعًا موسعًا بلجنة تنظيم امتحانات الثانوية العامة

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

فولكس فاجن تتوقع استمرار تراجع سوق السيارات في الصين

سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين
سوق السيارات بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد