قداسة البابا: الخالق أراد إشراكنا في الوجود ومنحنا ثلاث نعم للتفكير والعمل والمشاعر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية، أن الله الخالق لم يهب الإنسان نعمة الوجود فقط، بل أراد أن يشركه معه في الحياة، ولذلك خلقه على صورته ومثاله، ومنحه ثلاث عطايا أساسية هي العقل ليُفكر ويبدع، واليد ليعمل وينتج، والقلب ليُحب ويشعر ويصنع الخير.

وأوضح قداسته أن هذه العطايا تدعو الإنسان إلى أن يعيش في شركة حقيقية مع الله والآخرين، تقوم على المحبة والتكامل والعمل المشترك، محذرًا من أن الأنانية وحب التملك والكذب تُضعف هذه الشركة وتفقدها معناها.

واختتم البابا تواضروس عظته مؤكدًا أن حياة الشركة ليست مجرد مبدأ روحي، بل أسلوب حياة يعكس الإيمان بالمسيح، ويُظهر محبة الله في التعامل مع الآخرين، لتكون حياة المؤمن شهادة حية للإنجيل.