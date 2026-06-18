رسوم الترخيص والتكليف لمصانع الأدوية طبقا لقانون هيئة الدواء

يستهدف قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية السيطرة على سوق الدواء فى مصر فى ظل ارتفاع أسعار الأدوية ، بدون وضع تسعيرة محددة للدواء ، هذا بالإضافة إلى إنتشار ظاهرة غش الأدوية، ويعالج مشروع القانون السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.
جدول الرسوم
أولا : رسوم التسجيل الصيدلي
م أنوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 - تسجيل المستحضرات الطبية بحد أقصى مليون جنية 250 الف جنيه
2- طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية بحد أقصى مليون جنية 50 الف جنيه
3- طلب تسجيل المبيدات الحشرية بحد اقصي20 ألف جنية 20 الف جنيه
ثانيًا: رسوم التسعير للمستحضرات الطبية
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 -طلب تسعير جديد لمستحضر 10 آلأف جنية 10آلاف جنيه
2 -طلب تسعير عبوة جديدة 8 آلأف جنية 5 آلاف جنيه
3- مقابل الحصول علي شهادة سعر للمستحضر للتصدير 5 آلأف جنية ألف جنيه
4- مقابل الحصول علي شهادة التداول الحر Free Sale 3 آلأف جنيه ألف جنيه
ثالثًا: رسوم الترخيص بإستيراد الأدوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 -الموافقة الاستيرادية للخامات الدواثية – للفاتورة ألف جنية 400 جنيه
2 -الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل – للفاتورة ألف جنية 400 جنيه
3- الموافقة الاستيرادية لخاماث المبيدات الحشرية - للفاتورة ألف جنية 400 جنيه
4 -الموافقة الاستيرادية للمخدرات+ إذن الجلب الفى جنية ألفي جنيه
5 -الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار 200 جنية 200 جنيه
6 - الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك 5 الأف جنية 5 آلاف جنيه
7 -الموافقة الإستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع 50 ألف جنية 7 الاف جنيه
8 -الموافقة الإستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية بحد أقصى 50 ألف جنية 30 الف جنيه
10- الترخيص بإستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية بحد أقصى 10 ألف جنية 10 آلاف جنيه
رابعًا: رسوم الترخيص والتكليف
(أ) مقابل ترخيص المصانع:
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 رخصة إضافة خط إنتاج جديد 50 ألف جنية 10 آلاف جنيه
2 رخصة المكاتب العلمية 150 ألف جنية 50 ألف جنيه
3 رخصة مستودع وكيل 50 ألف جنية 40 ألف جنيه
4 رخصة مخزن أو شركة توزيع 70 ألف جنية 20 ألف جنيه
5 رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى 200 ألف جنية 40 ألف جنيه
(ب) رسوم الترخيص للصيادلة:
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1 مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أونقل ملكية صيدلية ألف جنية 500 جنيه
خامسًا: رسوم التفتيش
م نوع الرسوم المقابل بالجنيه المصرى الحد الأقصى للمقابل المقترح
1- لكل خط انتاجي رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد GMP 20 ألف جنيه 10 آلاف جنيه
سادسًا: رسوم التحليل والمعايرة
م نوع الرسوم الحد الأقصى للمقابل المقترح الحد الأقصى للمقابل المقترح
1- الإفراج الجمركي عن الشحنة للفاتورة 100 الف جنيه الف جنيه.
2 - تحليل مستحضرات ودراسات على مستحضرات والمستلزمات 500 الف جنيه 100 الف جنيه.