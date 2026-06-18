فرق التفتيش الصيدلي ببني سويف تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة توافر الأدوية

واصلت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببني سويف تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، ومتابعة الدكتورة إيمان صفوت مدير إدارة الصيدلة، بهدف التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشنت فرق التفتيش الصيدلي جولات ميدانية شملت عددًا من المستشفيات، من بينها مستشفيات الواسطى، والرمد، والصدر، وناصر، والفشن، وسمسطا، حيث تم متابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية ومدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنظمة للعمل الصيدلي داخل تلك المنشآت.

كما امتدت أعمال المرور إلى عدد من وحدات طب الأسرة ومنافذ الألبان بمختلف الإدارات الصحية، حيث شملت الجولات وحدات كوم أبو خلاد، ودنديل، والبرج، والزيتون، وطنسا، ودلاص بإدارة ناصر، وبني حدير، ومناشي أبو صير بإدارة الواسطى، والنويرة، ومنشأة الحاج، وتمام كساب بإدارة إهناسيا، والشنطور، وعزبة الشنطور، والكوم الأحمر، ودشاشة، وبني راشد بإدارة سمسطا، وسدس، وكوم الصعايدة، وبني قاسم بإدارة ببا، ونزلة حنا، وطلا، وصفط العرفا، وصفط النور، وأبسوج، وبني صالح بإدارة الفشن.

وأكدت إدارة الصيدلة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل بالمنشآت الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.