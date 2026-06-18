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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 تصرفات يومية تساعد طفلك على زيادة التركيز والانتباه

5 تصرفات يومية تساعد طفلك على زيادة التركيز والانتباه
5 تصرفات يومية تساعد طفلك على زيادة التركيز والانتباه
ولاء عادل

أصبح ضعف التركيز من أكثر المشكلات التي يواجهها الأطفال في الوقت الحالي، وهو ما يثير قلق كثير من الآباء والأمهات، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشاشات الإلكترونية وتراجع الوقت المخصص للعب والحركة. ورغم أن عوامل التشتيت أصبحت جزءًا من الحياة اليومية، فإن بعض العادات البسيطة داخل المنزل قد تُحدث فرقًا كبيرًا في تحسين انتباه الطفل.

وتؤكد خبيرة التربية الواعية كيرا ويلي أن السؤال الأكثر شيوعًا الذي تتلقاه من أولياء الأمور يتمحور حول كيفية جذب انتباه الأطفال، مشيرة إلى أن نمط الحياة الحديث غيّر الطريقة التي يتعلم بها الأطفال ويكتسبون مهارة التركيز.

ما الذي يضعف تركيز الأطفال؟

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في قدرة الطفل على الانتباه، من أبرزها:

  • قلة النشاط البدني: يحتاج الأطفال إلى الحركة باستمرار، لكن الجلوس لساعات طويلة يقلل من كفاءة الدماغ في أداء مهام التركيز.
  • الاستخدام المفرط للشاشات: التنقل السريع بين التطبيقات ومقاطع الفيديو يجعل الطفل يعتاد على التحفيز المستمر، ما يقلل قدرته على التركيز لفترات طويلة.
  • انشغال الوالدين بالأجهزة الإلكترونية: يتعلم الطفل من خلال الملاحظة، لذلك فإن رؤية الوالدين منشغلين بالهواتف باستمرار قد تدفعه إلى تقليد هذا السلوك.
  • عدم الحصول على نوم كافٍ: يؤثر اضطراب النوم بشكل مباشر في الانتباه والذاكرة والقدرة على التعلم.

كيف تساعد طفلك على التركيز؟

استخدم التواصل الهادئ

قبل أن تطلب من طفلك تنفيذ أي أمر، اقترب منه والمس كتفه أو يده برفق، ثم تحدث إليه بهدوء. هذا الأسلوب يساعد على جذب انتباهه دون توتر أو انفعال.

استبدل النهي بالتوجيه

بدلاً من تكرار كلمة "لا"، وجّه الطفل إلى السلوك الصحيح. فعلى سبيل المثال، قل "تحدث بصوت منخفض" بدلاً من "لا تصرخ"، لأن الطفل يستجيب بشكل أفضل عندما يعرف ما المطلوب منه.

قدّم التعليمات بوضوح

استخدم عبارات مباشرة مثل "حان وقت ترتيب غرفتك" أو "حان وقت غسل يديك"، فالتعليمات الواضحة تقلل الحيرة وتشجع الطفل على التعاون.

شجعه على أنشطة تنمي الانتباه

تساعد ألعاب التوازن، والقفز، والمشي على خط مستقيم، وغيرها من الأنشطة الحركية، في تدريب الدماغ على التركيز، لأنها تتطلب تنسيقًا بين العقل والجسم.

ابدأ بنفسك

الأطفال يلتقطون سلوكيات آبائهم بسهولة، لذلك فإن تقليل استخدام الهاتف أثناء الحديث مع طفلك، وإظهار الاهتمام الكامل به، يرسلان له رسالة عملية عن أهمية التركيز والانتباه.

التركيز مهارة تُكتسب

يشير خبراء التربية إلى أن التركيز ليس موهبة يولد بها الطفل، بل مهارة يمكن تطويرها بالتدريب والممارسة. وعندما توفر الأسرة بيئة هادئة، وروتينًا يوميًا منتظمًا، وفرصًا للحركة واللعب، فإن الطفل يصبح أكثر قدرة على الانتباه والتعلم والتفاعل مع من حوله.

التركيز الانتباه الطفل ضعف التركيز الشاشات الإلكترونية

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