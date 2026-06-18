سوييرا: الترتيبات جارية لاجتماع بين أمريكا وإيران غداً في منتجع بورجنستوك

أفادت السلطات السويسرية بأن الترتيبات جارية لاجتماع بين الولايات المتحدة وإيران غداً، الجمعة، في منتجع بورجنستوك.

يأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم.

بدورها؛ صرحت الحكومة السويسرية بأنه ومن المقرر عقد محادثات أولية بين الطرفين، مع عدم توفر معلومات حول جدول أعمال الاجتماع.



وذكرت الحكومة السويسرية أنه "حتى الآن، لا تزال الخطة تقضي بعقد اجتماع بين الجانبين الإيراني والأمريكي، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية، غدا في بورجنستوك لإجراء مفاوضات أولية حول تنفيذ الاتفاق".



فيما لفتت وزارة الخارجية السويسرية إلى أنه "لا تتوفر حاليا معلومات إضافية بشأن جدول أعمال هذا الاجتماع وتفاصيله".