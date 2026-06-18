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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات | مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور 2027 الجديدة .. سيارات هاتشباك 2026 كهربائية في السوق المحلي

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد” أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تستعد نيسان للكشف عن الجيل الجديد من سكايلين 2026، في خطوة تعكس توجه الشركة اليابانية لتسريع عمليات تطوير السيارات وتقليص زمن طرح الطرازات الجديدة في الأسواق العالمية.

تشهد سوق السيارات المصرية طرح عروض تمويلية جديدة على سيارة رينو ميجان، في إطار جهود شركات التمويل لتقديم حلول شراء أكثر مرونة للعملاء الراغبين في اقتناء السيارات الأوروبية.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان سكايلين 2026 مصاريف إدارية سوق السيارات المصرية ميتسوبيشي ديستينيتور 2027 مواصفات ميتسوبيشي ديستينيتور 2027 شيرى اريزو 5 جاك J7 موديل 2026 سيارات هاتشباك 2026 كهربائية

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