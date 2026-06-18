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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مخاطر الإفراط في تناول البيض.. متى يتحول الغذاء المفيد إلى مشكلة صحية؟

البيض
البيض
ريهام قدري

 البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة للجسم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يرتبط ببعض المشكلات الصحية لدى فئات معينة من الأشخاص.

1. ارتفاع مستويات الكوليسترول لدى بعض الأشخاص

يحتوي صفار البيض على نسبة من الكوليسترول الغذائي، وقد يؤدي الإفراط في تناوله لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الدهون إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

2. مشكلات الجهاز الهضمي

قد يسبب تناول كميات كبيرة من البيض الشعور بالانتفاخ أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا تم تناوله مع أطعمة دهنية.

3. الحساسية الغذائية

يُعد البيض من أكثر مسببات الحساسية شيوعًا، خاصة لدى الأطفال، وقد تظهر أعراض مثل الطفح الجلدي أو الحكة أو اضطرابات الجهاز الهضمي.

4. زيادة السعرات الحرارية

عند تناول البيض المقلي بالزيوت أو الزبدة بكميات كبيرة، قد ترتفع السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، ما يساهم في زيادة الوزن على المدى الطويل.

5. خطر التسمم الغذائي

قد يؤدي تناول البيض النيئ أو غير المطهو جيدًا إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى بكتيرية مثل السالمونيلا، لذلك يُنصح بطهيه جيدًا قبل تناوله.

هل البيض مضر؟

يؤكد خبراء التغذية أن البيض آمن ومفيد لمعظم الأشخاص عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، كما أنه مصدر ممتاز للبروتين وفيتامين D والكولين ومجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

نصائح لتناول البيض بشكل صحي

طهي البيض جيدًا قبل تناوله.

تجنب الإفراط في استهلاكه يوميًا إذا كنت تعاني من مشكلات في الكوليسترول إلا بعد استشارة الطبيب.

الاعتماد على طرق طهي صحية مثل السلق أو السلق نصف الناضج أو الطهي دون دهون زائدة.

تناوله ضمن نظام غذائي متنوع يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة

المصدر health line

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