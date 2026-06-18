طرق التغلب على انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم من الحالات الشائعة التي قد تسبب الدوخة والشعور بالتعب وعدم التركيز، خاصة خلال الطقس الحار أو عند عدم تناول كميات كافية من السوائل.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة.

1. شرب كميات كافية من الماء

يساعد الماء على زيادة حجم الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في رفع ضغط الدم وتقليل أعراض الدوخة.

2. زيادة تناول الملح باعتدال

قد يوصي الطبيب بزيادة كمية الصوديوم في الطعام لبعض الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الضغط، لكن يجب عدم الإفراط في ذلك إلا بعد استشارة طبية.

3. تناول وجبات صغيرة ومتعددة

يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة إلى انخفاض الضغط بعد الأكل لدى بعض الأشخاص، لذا يُفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم.

4. تجنب الوقوف المفاجئ

ينصح بالنهوض ببطء من السرير أو الكرسي لتجنب الشعور بالدوار أو الإغماء.

5. تناول أطعمة غنية بالفيتامينات

يساعد الحصول على كميات كافية من فيتامين B12 وحمض الفوليك والحديد في الوقاية من بعض أسباب انخفاض ضغط الدم المرتبطة بفقر الدم.

6. ارتداء الجوارب الضاغطة

قد تساعد الجوارب الطبية الضاغطة في تحسين تدفق الدم وتقليل تجمعه في الساقين.

7. تناول مشروبات تحتوي على الكافيين

يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي أن يرفع ضغط الدم مؤقتًا لدى بعض الأشخاص، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه كعلاج دائم.

إذا كان انخفاض الضغط مصحوبًا بإغماء متكرر، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو أعراض شديدة تؤثر على الحياة اليومية، فيجب استشارة الطبيب لتحديد السبب والحصول على العلاج المناسب.