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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد سوق اليوم الواحد في دعم المنتج المحلي

محافظ الإسكندرية في سوق اليوم الواحد
محافظ الإسكندرية في سوق اليوم الواحد
أحمد بسيوني

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، فعاليات سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية، والذي يُقام أسبوعيًا بجراج سينما أمير بجوار المسرح الروماني بمحطة الرمل، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات التنموية التي تستهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع المنتجين والمزارعين على تسويق منتجاتهم بصورة مباشرة للمواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أجنحة السوق المختلفة، واستمع إلى المزارعين والمنتجين المشاركين، مشيدًا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، وما يقدمه السوق من نموذج ناجح يربط بين المنتج والمستهلك دون وسطاء، بما يسهم في توفير منتجات طازجة وطبيعية بأسعار مناسبة، ويعزز من فرص دعم صغار المزارعين والأسر المنتجة.

وأكد المحافظ أن سوق المزارعين يمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي المحلي، ونشر ثقافة الغذاء الصحي، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، فضلًا عن دوره في تنشيط الاقتصاد المحلي وفتح منافذ تسويقية مباشرة أمام المنتجين.

وأشار إلى أن السوق بدأ رحلته في عام 2024 تحت رعاية وتنظيم الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات المحلية والدولية المعنية بدعم الزراعة والتنمية المستدامة، من بينها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والاتحاد العالمي لأسواق المزارعين، ومؤسسة كامبانيا أميكا الإيطالية، ومنظمة كولديريتي، ومعهد CIHEAM Bari، ومحافظة الإسكندرية، ومنظمة Donne Coldiretti، إلى جانب عدد من الوزارات والجهات الشريكة.

وأضاف المحافظ أن السوق استطاع خلال فترة وجيزة أن يحقق نجاحًا ملموسًا، حيث وصل اليوم إلى أسبوعه الحادي والثمانين، ونجح في تقديم أكثر من 25 باكية أسبوعية متنوعة تضم منتجات زراعية وغذائية طبيعية، بما يعكس حجم الإقبال والثقة التي اكتسبها لدى المواطنين والمنتجين على حد سواء، فضلًا عن نجاحه في بناء جسور الثقة بين المنتج والمستهلك وتوفير تجربة تسوق متميزة تجمع بين الجودة والتنوع والأسعار العادلة.

كما أشاد المحافظ بما ينظمه السوق من فعاليات توعوية وورش عمل وأنشطة مجتمعية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الغذاء الصحي ودعم المنتجات المحلية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

يُذكر أن سوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية يُقام أسبوعيًا كل يوم خميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا بجراج سينما أمير بجوار المسرح الروماني بمحطة الرمل، بمشاركة مزارعين ومنتجين من مختلف مناطق المحافظة، ويُعد أول سوق يوم واحد للمزارعين منتظم من هذا النوع بالإسكندرية تحت مظلة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ومحمود عيسي السكرتير المساعد للمحافظة والدكتورة إيمان سيف نائب رئيس الغرفة التجارية.

الإسكندرية سوق اليوم الواحد أيمن عطية محافظ الاسكندرية سوق المزارعين

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