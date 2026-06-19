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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله
تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله
فرناس حفظي

كشف مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة معاريف، تفاصيل قال إنها تتعلق بعمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد قيادات في حزب الله وحماس، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعداد خطط هجومية لمواجهة أي تصعيد مستقبلي في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن قائد وحدة "بنك الأهداف" في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن إسرائيل كانت تتابع تحركات الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله لسنوات، مدعياً أنه لم يكن يقيم بشكل دائم داخل ملاجئ تحت الأرض كما كان يُعتقد، بل أمضى فترات في شقق سكنية داخل الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المسؤول أن عملية اغتيال نصر الله استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة وخطط مسبقة لاستهداف مواقع كان يتردد عليها، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي كان يمتلك، بحسب قوله، خططاً لاستهداف عدد كبير من قيادات حزب الله.

كما تطرق التقرير إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران، حيث أكد المسؤول أن تل أبيب تواصل تحديث ما وصفه بـ"بنك الأهداف" تحسباً لأي مواجهة مستقبلية، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تراقب التطورات في لبنان وإيران بشكل مستمر.

وبحسب معاريف، فإن المسؤول الإسرائيلي أقر بأن إيران أظهرت قدرة سريعة على إعادة بناء بعض المنشآت المتضررة خلال الحرب الأخيرة، رغم حجم الضربات التي تعرضت لها.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل إعداد خطط عملياتية لمختلف السيناريوهات المحتملة في المنطقة، في انتظار أي قرارات سياسية تتعلق بالتحركات العسكرية المقبلة.

سلاح الجو الإسرائيلي إسرائيل حزب الله حسن نصر الله الجيش الإسرائيلي

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