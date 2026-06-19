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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مؤشر خطير .. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

ألم أسفل الظهر
ألم أسفل الظهر
هاجر هانئ

يُعدّ ألم أسفل الظهر من أكثر الأسباب شيوعًا لزيارة الطبيب. في كثير من الحالات، يكون الألم مؤقتًا ويتحسن بالراحة أو بالرعاية البسيطة. مع ذلك، قد يكون ألم أسفل الظهر الحاد علامة على وجود حالة مرضية كامنة تستدعي عناية طبية.

إن معرفة كيفية التعرّف على العلامات التحذيرية تُساعدك على التصرّف مبكرًا، وتجنّب المضاعفات، والحصول على العلاج المناسب في الوقت المناسب. 

متى يُعتبر ألم أسفل الظهر حادًا؟

ليس كل ألم في الظهر خطيرًا. غالبًا ما يتحسن ألم إجهاد العضلات أو تيبسها أو الإفراط في استخدامها خلال أيام أو أسابيع. يصبح ألم أسفل الظهر مثيرًا للقلق عندما يتصرف بشكل مختلف عن المتوقع.

قد يُعتبر الألم خطيرًا إذا كان شديدًا أو مستمرًا أو متفاقمًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى. تشير علامات الخطر هذه في ألم أسفل الظهر غالبًا إلى إصابة الأعصاب أو مشاكل هيكلية أو مرض جهازي، وليس مجرد إجهاد بسيط.

إن فهم الفرق بين هذه العلامات يُجنّب تأخر التشخيص والقلق غير الضروري.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

أعراض عصبية تُشير إلى وجود مشكلة
تُعدّ الأعراض التي تُصيب الأعصاب علامة تحذيرية رئيسية. تشمل هذه الأعراض الخدر، أو التنميل، أو الضعف في إحدى الساقين أو كلتيهما. قد تُلاحظ صعوبة في الوقوف، أو المشي، أو رفع قدمك.

قد يُشير الألم المُمتد من أسفل الظهر إلى الأرداف أو الساق إلى انضغاط العصب، مثل عرق النسا. إذا كان الضعف مُتفاقمًا، فلا ينبغي تأخير التقييم.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء
تُعدّ الصعوبة المُفاجئة في السيطرة على التبول أو التبرز حالة طبية طارئة. قد يُشير ذلك إلى انضغاط الأعصاب الشوكية التي تُسيطر على هذه الوظائف.

اطلب الرعاية الطبية الفورية إذا كان ألم أسفل الظهر مُصاحبًا بفقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء، حتى لو لم يكن الألم نفسه شديدًا.

ألم شديد أو مُتفاقم
يُثير الألم الذي يستمر في الازدياد بدلًا من التحسّن القلق. يشمل ذلك الألم الذي لا يستجيب للراحة، أو الأدوية، أو تعديل النشاط.

إذا كان الألم يُقيّد الحركة اليومية، أو يُؤرّق النوم، أو أصبح لا يُطاق، فقد يُشير ذلك إلى أحد أسباب آلام الظهر الشديدة التي تتطلب التقييم.

أسباب آلام الظهر الحادة التي تستدعي عناية طبية

قد ينجم ألم أسفل الظهر الحاد عن عدة حالات مرضية كامنة. قد تضغط الأقراص المنفتقة أو المنتفخة على الأعصاب المجاورة، مما يسبب ألمًا أو تنميلًا أو ضعفًا.

يُمكن أن يُسبب تضيق القناة الشوكية، الذي يُضيّق القناة الشوكية، ألمًا عند المشي أو الوقوف. قد تحدث الكسور بعد الإصابات أو لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

تُعدّ العدوى أو الحالات الالتهابية أو الأورام من الأسباب الأقل شيوعًا ولكنها مهمة. غالبًا ما تترافق هذه الحالات مع أعراض إضافية مثل الحمى أو التعب أو فقدان الوزن غير المبرر.

أعراض عامة تجعل ألم أسفل الظهر حادًا


الحمى، القشعريرة، أو فقدان الوزن غير المبرر

قد يشير ألم الظهر المصحوب بحمى أو قشعريرة إلى وجود عدوى. كما أن فقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة على مرض جهازي.

تشير هذه الأعراض إلى أن الألم قد لا يكون ناتجًا عن مشكلة عضلية هيكلية فقط، ويجب تقييمه من قبل طبيب مختص.

ألم ليلي أو ألم أثناء الراحة
يُعد الألم الذي يوقظك من النوم أو يستمر بشدة أثناء الراحة علامة تحذيرية أخرى. عادةً ما يتحسن ألم الظهر الميكانيكي مع الراحة.

قد يرتبط الألم الليلي المستمر بالتهاب أو عدوى أو حالات مرضية خطيرة أخرى، ولا ينبغي تجاهله.

المصدر: advancedspineandpain

ألم أسفل الظهر مشاكل هيكلية أعراض عصبية المثانة

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