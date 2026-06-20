قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
أسعار الذهب في مصر .. استقرار كل الأعيرة والجنيه اليوم السبت
بعد هدفه أمام اسكتلندا.. صيباري يكرر إنجاز محمد صلاح في كأس العالم
245 وفاة.. ارتفاع حالات الإصابة بـ إيبولا في الكونغو
بطاقة حمراء غريبة في كأس العالم بسبب تعديلات "فيفا" الجديدة | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 ملايين شيكارة أسمدة صُرفت للمزارعين.. والزراعة تكشف التفاصيل

الأسمدة
الأسمدة
شيماء مجدي

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً من قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بشأن انتظام سير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكداً تكثيف المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الآزوتية المدعومة بجميع المحافظات.

وكشف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات، عن أن منظومة دعم الأسمدة تعمل بكامل طاقتها مع استمرار تدفق إمدادات المصانع بانتظام، حيث تم صرف ما يقرب ٤ مليون شيكارة من مليون شكارة أسمدة حتى تاريخه، وان العمل مستمر بجدية لتوفير باقي المقررات السمادية للموسم الصيفي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنه تم تكثيف المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الآزوتية المدعومة بجميع المحافظات، واستمرار العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية لتيسير حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وأشار شطا إلى أنه تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مديريات الزراعة، وتواجد الفرق الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات على أرض الواقع، لافتا الى أن عمليات الصرف تسير بانتظام تام دون توقف، مع الالتزام المطلق بالأسعار المقررة دون أي زيادة، وذلك باستخدام "كارت الفلاح" لصرف الأسمدة لمحاصيل: الأرز، الذرة الشامية، القصب، والخضار مع سداد القيمة المقررة فقط.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات استمرار تعزيز الخدمات الرقمية والرقابة الميدانية والحوكمة، بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين في كافة ربوع مصر.

الزراعة وزير الزراعة الأسمدة شيكارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

صورة أرشيفية

ارتفاع نسب الرسوب بمواد الهوية لطلاب الإعدادية بالمدارس الدولية.. والأهالي يستغيثون

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

طفايات الحريق

ضبط منشأة غير مرخص لتعبئة طفايات الحريق بمواد مجهولة المصدر بإمبابة

توريد محصول القمح المحلي بأسيوط

محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء التوريد

صورة موضوعية

إزالة تعديين على أراضي أملاك الدولة بمنطقة زرزارة جنوب الغردقة بمساحة 150 مترًا مربعًا

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد