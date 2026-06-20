4 ملايين شيكارة أسمدة صُرفت للمزارعين.. والزراعة تكشف التفاصيل

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً مفصلاً من قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب بشأن انتظام سير منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكداً تكثيف المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الآزوتية المدعومة بجميع المحافظات.

وكشف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات، عن أن منظومة دعم الأسمدة تعمل بكامل طاقتها مع استمرار تدفق إمدادات المصانع بانتظام، حيث تم صرف ما يقرب ٤ مليون شيكارة من مليون شكارة أسمدة حتى تاريخه، وان العمل مستمر بجدية لتوفير باقي المقررات السمادية للموسم الصيفي.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أنه تم تكثيف المتابعة الميدانية لصرف الأسمدة الآزوتية المدعومة بجميع المحافظات، واستمرار العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية لتيسير حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وأشار شطا إلى أنه تم تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية بجميع مديريات الزراعة، وتواجد الفرق الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتذليل أي عقبات على أرض الواقع، لافتا الى أن عمليات الصرف تسير بانتظام تام دون توقف، مع الالتزام المطلق بالأسعار المقررة دون أي زيادة، وذلك باستخدام "كارت الفلاح" لصرف الأسمدة لمحاصيل: الأرز، الذرة الشامية، القصب، والخضار مع سداد القيمة المقررة فقط.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات استمرار تعزيز الخدمات الرقمية والرقابة الميدانية والحوكمة، بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وحماية حقوق المزارعين في كافة ربوع مصر.