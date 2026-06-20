مصرع أب ونجله وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بمصرف ري بمنفلوط

لقي أب ونجله مصرعهما، فيما أُصيب نجله الثاني، إثر انقلاب جرار زراعي داخل أحد مصارف الري بقرية كوم بوها على طريق بني عدي التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب جرار زراعي داخل مصرف ري بقرية كوم بوها في اتجاه بني عدي بمركز منفلوط، ووجود حالات وفاة وإصابة.



وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مصرع مصطفى ر. (38 عامًا) ونجله يوسف (12 عامًا)، متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.



كما أسفر الحادث عن إصابة نجله الآخر سالم (13 عامًا) بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وجرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.