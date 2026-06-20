قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الريال السعودي يتراجع في البنوك المصرية ويسجل 13.25 جنيهًا
دعاء لطلبة الثانوية العامة.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض
من عربة الشاي إلى قاعة التحقيق.. كيف قلبت 12 ساعة مسار قضية هدير في حدائق الأهرام؟ | القصة الكاملة
أداء قوي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن
قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في استرداد القائمة قبل الطلاق
"فاينانشيال تايمز": إيران تخطط لفرض "رسوم تأمين" على السفن العابرة لمضيق هرمز
الصين تفعِّل خطة الطوارئ لمواجهة فيضانات "جيانجسو"
ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات حول المفاوضات الفنية لنووي إيران
ذكرى 30 يونيو| وزير الزراعة: 12 عامًا من الإنجازات.. وحولنا التحديات إلى قصة نجاح عالمية
نيوزيلندا في الصدارة ... جدول ترتيب مجموعة مصر في كاس العالم
منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بفانكوفر استعداداً لمواجهة نيوزيلندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع أب ونجله وإصابة آخر في انقلاب جرار زراعي بمصرف ري بمنفلوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

لقي أب ونجله مصرعهما، فيما أُصيب نجله الثاني، إثر انقلاب جرار زراعي داخل أحد مصارف الري بقرية كوم بوها على طريق بني عدي التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.


تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بانقلاب جرار زراعي داخل مصرف ري بقرية كوم بوها في اتجاه بني عدي بمركز منفلوط، ووجود حالات وفاة وإصابة.


وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مصرع مصطفى ر. (38 عامًا) ونجله يوسف (12 عامًا)، متأثرين بإصاباتهما جراء الحادث.


كما أسفر الحادث عن إصابة نجله الآخر سالم (13 عامًا) بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وجرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار الحوادث مصرع أب ونجله مصرع أب وابنه إنقلاب جرار زراعي مصرف مائي مركز منفلوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

المجني عليها

7 قرارات للنيابة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام.. خاص

أرشيفية

لأول مرة منذ 6 أشهر.. الذهب عيار 21 أقل من 6 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الأزهرية

توافد طالبات الثانوية الأزهرية على اللجان لأداء امتحان الكيمياء اليوم

مبادرة صحح مفاهيمك

الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بالمديريات لتوضيح تأثير الغش في الامتحانات على المجتمع

الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي

في ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي .. لماذا رفض الانضمام للإذاعة؟

بالصور

رئيس حي ثان الزقازيق يطمئن على جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة

مدرسة
مدرسة
مدرسة

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد