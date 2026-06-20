رئيس مياه القناة: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، جاهزيتها استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، والتأمين الكامل بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع اللجان والاستراحات الخاصة بالمراقبين المغتربين بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والاستجابة الفورية والسريعة لأي بلاغات، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة، وفي إطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم وضع خطة عمل شاملة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، وتشكيل لجان فنية، وذلك لمتابعة أى أعطال مفاجئة قد تحدث في خطوط شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحي، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة للقيام بأعمال التسليك والتطهير لشبكات الصرف ومطابق الغرف الخاصة بخطوط الصرف الداخلية والخارجية في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة واستراحات المراقبين المغتربين بمحافظات القناة الثلاث.

وأكد اللواء أحمد رمضان، رفع درجة الاستعداد في جميع قطاعات ومناطق الشركة سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة أجراء امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمتابعة جميع المدارس والاستراحات الخاصة بالمراقبين لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والاجهزة التنفيذية " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" وذلك لتحقيق وتوفير احتياجات الطلاب والطالبات والمعلمين والقائمين علي عملية المراقبة، خلال فترة الامتحانات في اللجان أو الاستراحات الخاصة بالمغتربين، وذلك لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لطلاب الثانوية العامة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان: سوف نعمل علي زيادة ضخ وضغط كميات من مياه الشرب المنتجة من محطات محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك ضمن استعدادات امتحانات الثانوثة العامة، والأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه، مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتم عمل التطهير اللازم لجميع الشبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، مع المتابعة المستمرة لفرق الطوارئ للتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة علي مدار الساعة.