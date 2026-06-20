الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدة من جارتها الأجنبية بشرم الشبخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام جارتها "تحمل جنسية إحدى الدول" بإعتياد التعدى عليها بمنزلها وإحداث تلفيات بسيارتها وجدار مسكنها بجنوب سيناء .

وبالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة بين طرف أول (القائمة على النشر، وزوجها)، طرف ثان (المشكو فى حقها "تحمل جنسية إحدى الدول") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ بجنوب سيناء "محرر بشأنها عدة محاضر تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه".. وتولت النيابة العامة التحقيق .