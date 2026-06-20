شقيقان وابن عمهما .. تشييع 3 جثامين من أسرة واحدة فى حادث غرق إدكو بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جثامين 3 من أبناء قرية كفر الشيخ حسن، الذين لقوا مصرعهم غرقًا في شاطئ إدكو، وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الأهالي وأفراد أسر الضحايا.

واصطفت أعداد كبيرة من أهالي القرية في الشوارع المؤدية إلى المقابر للمشاركة في تشييع الجثامين، فيما خيمت أجواء الحزن والبكاء على المشيعين الذين حرصوا على مرافقة الضحايا إلى مثواهم الأخير، في مشهد إنساني مؤثر هز مشاعر الجميع.

وسادت حالة من الصدمة بين أهالي القرية عقب وقوع الحادث المأساوي، حيث تحولت شوارع القرية إلى سرادق عزاء مفتوح، وارتفعت الدعوات للضحايا بالرحمة والمغفرة، وسط مواساة الأهالي لأسرهم التي تلقت الخبر المفجع.

وشهدت الجنازة تشييع جثامين محمد إبراهيم أبو سماحة و عبدالرحمن إبراهيم أبو سماحة، 15 عامًا، وعلي عبد الخالق أبو المكارم، 14 عامًا، بعدما جرى انتشالهم من شاطئ إدكو عقب تعرضهم للغرق أثناء السباحة.