في لقاء مفتوح.. محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين

واصل اللواء الدكتور اسماعيل كمال ، محافظ جنوب سيناء، نهج التواصل المباشر مع المواطنين، بعقد اللقاء الجماهيري الخامس بديوان عام المحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جسور التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، وترسيخ سياسة «الباب المفتوح» للاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية، السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الإدارات المختصة.

وخلال اللقاء، استعرض أحمد البنا، مدير إدارة خدمة المواطنين، عدداً من الشكاوى والالتماسات المقدمة من المواطنين، والتي تنوعت بين طلبات الإسكان، وتقنين أوضاع الأراضي، وطلبات مقدمة من ذوي الهمم، حيث تم بحثها بشكل فوري، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشدداً على أن مكتبه مفتوح دائماً أمام الجميع، وأن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهداً في إزالة المعوقات وتذليل العقبات أمام المواطنين، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما وجه المحافظ جميع القيادات التنفيذية بضرورة التعامل الفوري مع المشكلات اليومية للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مع تعزيز آليات التواصل المباشر من خلال اللقاءات الجماهيرية الدورية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والرد عليها بشفافية وكفاءة.

يأتي تنظيم هذه اللقاءات الجماهيرية في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على ترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية، وتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، من خلال الاستماع المباشر إلى المشكلات والعمل على إيجاد واقعية وسريعة لها.