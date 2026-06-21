الشوفان أم الكينوا .. أيهما أفضل في نسبة البروتين والحديد ؟

يعد كل من الشوفان والكينوا من مصادر الكربوهيدرات المعقدة الشائعة التي يُوصي بها خبراء التغذية، ورغم فوائدهما الصحية، إلا أن هناك بعض الاختلافات الغذائية بينهما، لا سيما في مستويات البروتين النباتي والألياف.

إليكم مقارنة بين الشوفان والكينوا، وأيّهما يحتوي على نسبة أعلى من البروتين والحديد

الكينوا تحتوي على نسبة أعلى من البروتين النباتي

عندما يتعلق الأمر بالبروتين النباتي، تُعد الكينوا الخيار الأفضل، تحتوي الكينوا على 5.64 غرام من البروتين لكل 40 غرام (نصف كوب)، بينما توفر نفس الكمية من الشوفان 5 غرامات فقط، مما يمنح الكينوا تفوقاً طفيفاً

الكينوا تحتوي على نسبة أعلى من الحديد

يُعدّ الحديد معدناً أساسياً ضرورياً لنقل الأكسجين وإنتاج الطاقة ووظائف الخلايا، وللأسف، يُعدّ نقص الحديد شائعاً ، خاصةً بين الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.

يُغطي نصف كوب من الكينوا الجافة 10% من احتياجاتك اليومية من الحديد ، وهي نسبة أعلى بقليل من نسبة 9% الموجودة في نفس الكمية من الشوفان، ورغم أن الكينوا مصدر أفضل للحديد، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للحديد، خاصةً إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا.

تحتوي الأطعمة النباتية على الحديد غير الهيمي أو الحديد النباتي ، وهو أقل امتصاصاً من الحديد الهيمي الموجود في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء والأسماك. يمتص الجسم حوالي 25% من الحديد الهيمي، مقارنةً بـ 17% فقط من الحديد غير الهيمي.

المصدر health