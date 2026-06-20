في موقف إنساني.. شاب ينقذ صغيرة من الغرق بترعة كفر طحوريا بشبين القناطر

فى مشهد إنساني جسّد معاني الشهامة وسرعة التصرف، تمكن شاب من إنقاذ طفلة من الموت غرقًا داخل ترعة بقرية كفر طحوريا التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعدما سقطت في المياه أثناء لهوها بالقرب من الترعة.



وشهدت القرية حالة من القلق والارتباك فور سقوط الطفلة في المياه، قبل أن يبادر الشاب محمود محمد بالقفز إلى الترعة دون تردد، ويتمكن من الوصول إليها وانتشالها في الوقت المناسب، لينقذها من مصير مأساوي كاد أن يودي بحياتها.

وأثارت الواقعة حالة من الارتياح بين الأهالي الذين أشادوا بموقف الشاب، مؤكدين أن شجاعته وسرعة تدخله كانتا العامل الحاسم في إنقاذ الطفلة، مطالبين بتكريمه تقديرًا لموقفه الإنساني.

وقال محمود محمد إن ما قام به لم يكن بطولة بقدر ما هو واجب إنساني، موضحًا أنه تحرك بشكل تلقائي فور رؤيته الطفلة تستغيث داخل المياه، مؤكدًا أن أي شخص كان سيفعل الأمر نفسه في هذا الموقف.

وفي أعقاب الواقعة، جدد أهالي القرية مطالبهم للمسؤولين بسرعة تأمين الترعة وإقامة حواجز أو أسوار على جانبيها، خاصة مع وقوعها وسط منطقة سكنية، حفاظًا على أرواح الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.