استاذ أمراض صدرية: الجدل عن "التطور المعملي" لكورونا لم يحسم نهائيًا

أكد الدكتور حسام حسني، استاذ الامراض الصدرية، أن ملف فيروس كورونا ليس جديدًا، مشيرًا إلى أن القضية طرحت سابقًا داخل الكونجرس الأمريكي في جلسات استماع تتعلق بمصدر الفيروس.

وأوضح حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن فيروس كورونا ليس فيروسًا مستحدثًا بالكامل، بل من عائلة فيروسات الكورونا المعروفة علميًا منذ سنوات.

وأضاف أن النقاش العلمي الرئيسي لم يكن حول "خلق الفيروس من العدم"، وإنما حول فرضية "التطور المعملي" أو إمكانية حدوث تعديلات داخل بيئات بحثية، وهي فرضية لم تحسم نهائيًا.

وأشار إلى أن بعض سلالات الكورونا ارتبطت بحيوانات مثل الجمال والقطط، مما يعكس تنوع هذا النوع من الفيروسات.

وتحدث حسني عن تجربة مصر خلال الجائحة، مؤكدًا أن التعامل تم بدرجة كبيرة من التنظيم والهدوء، ووضع بروتوكولات علاجية ساهمت في إدارة الموقف.

وقال إن البروتوكولات المصرية كانت من أوائل البروتوكولات التي تم اعتمادها أو الاسترشاد بها في عدد من الدول.