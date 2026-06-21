محمد علاء: هدفنا كتابة التاريخ أمام نيوزيلندا وتحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم

أكد محمد علاء، حارس مرمى منتخب مصر، جاهزية "الفراعنة" لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن جميع اللاعبين يركزون على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل.

وأوضح حارس منتخب مصر أن حالة من التلاحم تسود داخل المعسكر، مؤكدًا أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة خلال البطولة.

وأشار علاء إلى أن المنتخب أغلق ملف التعادل أمام بلجيكا في الجولة الأولى، وبدأ التحضير الكامل للمواجهة المقبلة، مؤكدًا أن التركيز منصب حاليًا على حصد النقاط الثلاث أمام نيوزيلندا.

وأضاف أن المنافسة بين اللاعبين داخل المنتخب تصب في مصلحة الفريق، وتسهم في رفع مستوى الأداء، مؤكدًا أن الطموح الأكبر يتمثل في تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نيوزيلندا فجر الإثنين ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبي إيران وبلجيكا، في مباراة تمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة بالمونديال.