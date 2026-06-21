معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء ، اليوم/الأحد/ ، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزه ،حيث وصولوا إلى الساحة الرئيسية بمعبر رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، إنه يجرى إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة..موضحا أن فريقا من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري ، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة،وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ومن ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.