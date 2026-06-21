من قلب مستشفى بسيون المركزي.. محافظ الغربية يتابع مستوى الرعاية الصحية ويتحاور مع المرضى

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جولة ميدانية بمركز بسيون لتفقد مستشفى بسيون المركزي والإدارة الصحية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخدمات الصحية والاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين،بحضور الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عدداً من الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى، إلى جانب الصيدلية، كما تابع سير العمل بالمبادرات الرئاسية الصحية، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مؤكداً أهمية الحفاظ على انتظام تقديم الخدمة الطبية وتوفير احتياجات المرضى بصورة مستمرة بما يضمن حصول المواطنين على الرعاية المناسبة.

تحرك تنفيذي عاجل

وحرص محافظ الغربية على التحاور مع المرضى وذويهم داخل المستشفى، واستمع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهاً العاملين بالقطاع الصحي ببذل المزيد من الجهد وتحسين جودة الخدمة، ومؤكداً أن المحافظة تتابع بشكل دائم أداء المنشآت الصحية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا في مختلف المراكز والمدن.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام جولته، تفقد المحافظ دار إيواء الأطفال المعثور عليهم الملحقة بالإدارة الصحية ببسيون، حيث اطلع على مستوى الرعاية المقدمة للأطفال والإمكانات المتاحة بالدار، مشيداً بالجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ورعاية متكاملة لهم، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة وتوفير سبل الرعاية والدعم اللازم لها يعد واجباً إنسانياً ومجتمعياً يحظى باهتمام كامل من الدولة.