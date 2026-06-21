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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لحماية الكائنات النادرة.. تحرك عاجل لإنقاذ صغار السلاحف البحرية بسواحل البحر الأحمر

تحرك عاجل لإنقاذ صغار السلاحف البحرية ومنع ابتعادها عن البحر بسواحل البحر الأحمر
تحرك عاجل لإنقاذ صغار السلاحف البحرية ومنع ابتعادها عن البحر بسواحل البحر الأحمر
ابراهيم جاد الله

تحولت لحظات خروج صغار السلاحف البحرية من أعشاشها على أحد شواطئ البحر الأحمر إلى مشهد يعكس أهمية الوعي البيئي وسرعة الاستجابة لحماية الكائنات البحرية النادرة، بعدما رصدت مجموعة من السلاحف حديثة الفقس وهي تواجه صعوبة في الوصول إلى البحر بسبب انجذابها إلى مصادر الإضاءة الصناعية القريبة من الشاطئ.

كان من الممكن أن تتعرض هذه الصغار لمخاطر متعددة بعيدًا عن بيئتها الطبيعية، لكن جاءت استجابة أحد النزلاء والجهات المعنية لتأمين مسارها وإعادتها إلى وجهتها الصحيحة، في خطوة تؤكد الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية التي تزخر بها سواحل البحر الأحمر.

البداية من منطقة الكيلو 22 على طريق سفاجا 

شهدت منطقة الكيلو 22 على طريق سفاجا – القصير استجابة بيئية سريعة لحماية صغار السلاحف البحرية حديثة الفقس، بعد تلقي بلاغ من أحد النزلاء المقيمين بأحد الفنادق، يفيد بخروج عدد من صغار السلاحف من عشها خلال ساعات الليل.

وأوضح البلاغ أن بعض صغار السلاحف لم تتمكن من التوجه نحو البحر بشكل طبيعي، حيث انجذبت إلى الإضاءة الصناعية المنتشرة في المنطقة الشاطئية واتجهت نحو الفندق بدلاً من السير نحو المياه. 

وبادر النزيل إلى التدخل بشكل مسؤول من خلال مساعدتها وتوجيهها نحو الشاطئ، مع إخطار الجهات المختصة لاحتمالية وجود المزيد من الصغار داخل العش.

فريق محميات البحر الأحمر لإنقاذ السلاحف البحرية

وعلى الفور، نسقت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر (HEPCA) مع فريق محميات البحر الأحمر، الذي انتقل مباشرة إلى الموقع لتأمين منطقة التعشيش وفحص الموقع والتأكد من سلامة العش ورصد أي صغار متبقية.

وبالتعاون مع إدارة الفندق، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية العاجلة شملت إطفاء الإضاءة والكشافات في المنطقة المحيطة بالعش للحد من تأثير التلوث الضوئي، بالإضافة إلى إنشاء سياج خشبي لحماية موقع التعشيش وضمان وصول أي صغار متبقية إلى البحر بأمان.

صغار السلاحف والضوء الطبيعي

وأكد المختصون أن صغار السلاحف البحرية تعتمد بشكل أساسي على الضوء الطبيعي المنعكس من أفق البحر لتحديد اتجاهها بعد الفقس، بينما تتسبب الإضاءة الصناعية في تشتيت مسارها، ما قد يؤدي إلى انخفاض فرص بقائها على قيد الحياة.

وتقدمت الجهات المعنية بالشكر للنزيل وإدارة الفندق وفريق محميات البحر الأحمر على سرعة الاستجابة والتعاون، كما أشادت بالدعم المستمر لوزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر في تعزيز الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

دعوة لاتباع الإرشادات البيئية 

ودعت الجهات المختصة المواطنين والزوار إلى اتباع الإرشادات البيئية عند مشاهدة أعشاش السلاحف البحرية أو صغارها، والتي تتضمن عدم لمسها أو نقلها، وإطفاء الإضاءة القريبة إن أمكن، وإبلاغ الجهات المعنية فوراً.

وأكدت الجهات المعنية أن حماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

البحر الأحمر السلاحف البحرية الكائنات البحرية النادرة السلاحف حديثة الفقس

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