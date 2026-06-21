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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حارس غير مصير دولة كاملة.. إيلوي روم يكتب أعظم قصص كأس العالم 2026

إيلوي روم حارس مرمى منتخب كوراساو
إيلوي روم حارس مرمى منتخب كوراساو
محمود أحمد

في بطولة اعتادت أن تصنع الأبطال من بين النجوم الكبار ظهر اسم جديد في كأس العالم 2026 لم يكن يتوقعه كثيرون قبل أسابيع قليلة ولم يسجل هدفًا قاتلًا ولم يصنع لقطة مهارية استثنائية لكنه وقف وحيدًا أمام سيل من الهجمات ليكتب واحدة من أبرز القصص في المونديال الحالي .. إنه إيلوي روم حارس مرمى منتخب كوراساو الذي تحول خلال 90 دقيقة فقط من لاعب يلعب بعيدًا عن الأضواء في دوري الدرجة الثانية الأمريكي إلى بطل قومي في بلاده بعدما قاد منتخب الجزيرة الكاريبية الصغيرة إلى أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

من صدمة السباعية إلى صناعة المعجزة

قبل أيام قليلة فقط كانت كوراساو تعيش كابوسًا حقيقيًا بعد خسارتها الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في أول ظهور مونديالي بتاريخها.

وقتها اعتقد كثيرون أن المنتخب الكاريبي سيكون مجرد ضيف شرف في البطولة وأن بقية مبارياته ستكون امتدادًا لمعاناة الجولة الأولى لكن ما حدث أمام الإكوادور كان مختلفًا تمامًا.

ففي مواجهة منتخب يتفوق عليه بفارق كبير في التصنيف والإمكانات والخبرة نجحت كوراساو في فرض التعادل السلبي لتنتزع أول نقطة في تاريخها بالمونديال وتعيد خلط أوراق المجموعة الخامسة بالكامل.

ليلة دخل فيها التاريخ

وراء هذا الإنجاز وقف رجل واحد ولم يكن إيلوي روم مجرد حارس مرمى في المباراة بل تحول إلى جدار بشري أحبط كل محاولات الإكوادور للوصول إلى الشباك.

وبحسب الأرقام تصدى الحارس المخضرم لـ15 تسديدة مباشرة على مرماه خلال اللقاء وهو أعلى عدد من التصديات لحارس في مباراة بكأس العالم خلال الوقت الأصلي منذ بدء توثيق هذه الإحصائيات عام 1966.

رقم استثنائي يعكس حجم الضغط الذي تعرض له منتخب كوراساو طوال المباراة وحجم التألق الذي قدمه حارسه البالغ من العمر 37 عامًا.

ولم تكن التصديات مجرد أرقام جامدة بل تدخلات حاسمة في لحظات مصيرية بداية من إنقاذ مبكر أمام القائد الإكوادوري إينر فالنسيا وصولًا إلى التصدي لمحاولات متتالية في الدقائق الأخيرة كادت تحرم منتخب بلاده من إنجازه التاريخي.

حارس يتحدى المنطق

المثير في قصة روم أن نجوميته الحالية لم تأتِ من أحد الدوريات الكبرى في أوروبا أو أمريكا الجنوبية فالحارس الدولي يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي ميامي إف سي المنافس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي بعيدًا عن الأضواء التي تحيط بنجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

لكن كأس العالم دائمًا ما تمنح الفرصة لأبطال جدد وخلال ساعات قليلة فقط أصبح اسم روم حديث الجماهير ووسائل الإعلام العالمية بعدما فرض نفسه كأحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن.

ولم يتوقف تأثيره عند حدود الملعب إذ شهدت حساباته على منصات التواصل الاجتماعي قفزة هائلة في أعداد المتابعين بعدما تحولت قصته إلى مصدر اهتمام واسع بين عشاق كرة القدم حول العالم.

أستحق تمثالًا في كوراساو

بعد صافرة النهاية لم يخف روم سعادته بما تحقق وتحدث الحارس المخضرم بفخر واضح عن الإنجاز الذي حققه منتخب بلاده مؤكدًا أن النقطة التاريخية تعادل الفوز بالنسبة لهم.

وقال إن منتخب كوراساو أثبت امتلاكه شخصية قوية وقدرة على التحدي رغم الفوارق الكبيرة أمام منافسيه.

لكن التصريح الأكثر طرافة جاء عندما تحدث بروح مرحة قائلاً إنه يستحق تشييد تمثال له في كوراساو بعد ما قدمه أمام الإكوادور.

ورغم أن التصريح جاء في إطار المزاح فإنه يعكس حجم التأثير الذي صنعه الحارس خلال المباراة حيث تحول بالفعل إلى بطل شعبي داخل الجزيرة الكاريبية الصغيرة.

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