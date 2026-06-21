تدخل عاجل لازالة كتلة خرسانية سقطت بكورنيش الإسكندرية

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الأحد، حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسور حديدي بجزيرة منتصف الطريق بمنطقة ميامي، ما أسفر عن سقوط كتلة خرسانية ضخمة أربكت حركة المرور، وذلك دون حدوث إصابات.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم أمام شارع إسكندر إبراهيم بمنطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم والمرور وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بكتل خرسانية تستخدم في مشروعات الحواجز المائية بسور حديدي بجزيرة منتصف الطريق.

وأسفر الحادث عن سقوط كتلة خرسانية ضخمة بالطريق ما أربك حركة المرور، دون حدوث أي إصابات أو خسائر، فيما دفعت شركة نهضة مصر لأعمال النظافة بفريق عمل إلى موقع الحادث، وجرى إزالة آثار الحادث ورفع المخلفات الناتجة عنه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.