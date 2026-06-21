موقع أفريقي: بنين والنيجر تسعيان لإعادة فتح الحدود المشتركة قريبا

بحث وزير الدولة ووزير الداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية في جمهورية النيجر الفريق "محمد تومبا" مع "أجادي بكاري" وزير الشئون الخارجية في جمهورية بنين، ملف إعادة فتح الحدود المشتركة بين البلدين .

وذكر موقع "أفريقيا نيوز" الإخباري الأفريقي اليوم /الأحد/ أن ذلك جاء خلال اجتماع لجان الخبراء بالبلدين في مقر وزارة الخارجية في عاصمة بنين /كوتونو/ .. مضيفا أن هذا الاجتماع يأتي عقب زيارة الرئيس البنيني "روموالد واداني" إلى عاصمة النيجر في 2 يونيو الجاري في إطار جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتناولت فرق العمل المختلفة قضايا الأمن والدفاع والدبلوماسية والقانون والاقتصاد .

ومن المتوقع إعادة فتح الحدود بين بنين والنيجر، إلا أنه لا يزال يتعين توقيع اتفاقيات تتعلق بالدفاع والأمن والتبادلات الجمركية.