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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شعور الأم.. محافظ الوادي الجديد تحتضن طالبة أثناء جولة في لجان الثانوية العامة| صور

محافظ الوادي الجديد تحتضن احدي الطالبات
محافظ الوادي الجديد تحتضن احدي الطالبات
منصور ابوالعلمين

بشعور  وحنان الأم تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، انطلاق أعمال امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي يؤديها 2012 طالبًا وطالبة داخل 8 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز المحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور إبراهيم قناوي مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

شملت الجولة المرور على عدد من اللجان الامتحانية المنعقدة بمدرستي نجيب محفوظ الثانوية بنات ، وطلعت ضرغام بمدينة الخارجة؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات في هدوء ويسر، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة، موجهةً بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أية ملاحظات أو معوقات طارئة، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة للطلاب، ويسهم في انتظام سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والهدوء طوال فترة انعقادها.

وحلال الجولة قامت المحافظ باحتضان إحدى الطالبات في لفتة انسانية وتصرف محمود.

الجدير بالذكر ، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام يبلغ 2012 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 1493 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و157 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)، و362 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وذلك بواقع 2009 طلاب بالنظام الحديث و3 طلاب بالنظام القديم، حيث يؤدي طلاب النظامين، اليوم ، مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تُستكمل الامتحانات يوم الثلاثاء المقبل بأداء طلاب النظام الحديث امتحان اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، على أن تُستأنف امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد القادم بمادة اللغة العربية لجميع الشعب والأقسام، وتستمر حتى 16 يوليو المقبل.

الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد الثانوية العامة

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