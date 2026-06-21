قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كمل طريقه وسابهم يموتوا.. شقيقة خالد فاروق تروي تفاصيل صادمة عن حادث البايكرز
مدبولي: المشروعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين والقطاع الخاص شريك أساسي بالتنمية
قيادة العمليات المشتركة بالعراق: تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين على أوكار داعش في الأنبار
مدبولي: المشروعات العقارية تدعم آلاف المصانع وتُحفز النمو الاقتصادي
النواب يؤجل حسم استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لحضور الوزراء
إيران تضع شروطاً سياسية وأمنية لإعادة الملاحة عبر مضيق هرمز
محافظ الأقصر يبحث مطالب ومقترحات أهالي القرنة لتحسين مستوى الخدمات
العربية كانت على سرعة 140 كيلو.. دفاع هدير ضحية حادث سيارة القهوة يكشف تطورات مثيرة
أقل مدة للحمل ومعنى وصب ويعظكم|أسئلة محيرة في امتحان الدين ثانوية عامة اليوم
هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب.. أمين الفتوى يجيب
الشروط وخطوات التقديم.. وظائف لخريجي كليات التجارة في بنك مصر 2026
مدبولي: شراكة مصرية إماراتية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار بمدينة مدى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع 23 يوليو وامتداد الساحة الشعبية بمدينة بسيون

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة بسيون، تابع خلالها الموقف التنفيذي خلال مشروعات تطوير ورصف الطرق، والتي تستهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المدينة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتابع المحافظ أعمال تطوير وتوسعة شارع 23 يوليو ضمن الخطة الاستثمارية بطول 600 متر وبعرض 18 مترًا، باعتباره أحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة بسيون، لما يخدمه من مناطق سكنية كثيفة، إلى جانب وجود عدد من المدارس ومحيطه بمستشفى بسيون المركزي، ما يجعله محورًا رئيسيًا للحركة اليومية داخل المدينة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد الساحة الشعبية، والتي يجري ربطها فعليًا بتوسعة شارع 23 يوليو بطول 600 متر، ببلاط الإنترلوك بعرض يتراوح بين 8 إلى 10 أمتار، في إطار خطة رد الشيء لأصله وإعادة تنظيم الشكل الحضاري للمنطقة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن مشروعات تطوير الطرق تمثل أولوية قصوى داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه في بسيون يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجودة والجداول الزمنية المحددة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات وتحسين اوضاع شوارع بسيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

نطق الشهادتين..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم إسبوزيتو أثناء أداء الصلاة

نطقَ الشهادتين .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجم الأمريكي «إسبوزيتو» أثناء أداء الصلاة | شاهد

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

رئيس الوزراء

مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين الإمارات والقطاع الخاص المصري .. اليوم

ترشيحاتنا

مياة الشرب بالشرقية

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

مستقبل وطن الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

بالصور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بمشاركة أحدث المقاتلات.. فيديو وصور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

بروتوكول تعاون بين مياه الشرقية وصرف الإسكندرية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة محطات المعالجة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد