محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع 23 يوليو وامتداد الساحة الشعبية بمدينة بسيون

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة بمدينة بسيون، تابع خلالها الموقف التنفيذي خلال مشروعات تطوير ورصف الطرق، والتي تستهدف تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المدينة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتابع المحافظ أعمال تطوير وتوسعة شارع 23 يوليو ضمن الخطة الاستثمارية بطول 600 متر وبعرض 18 مترًا، باعتباره أحد أهم الشوارع الحيوية بمدينة بسيون، لما يخدمه من مناطق سكنية كثيفة، إلى جانب وجود عدد من المدارس ومحيطه بمستشفى بسيون المركزي، ما يجعله محورًا رئيسيًا للحركة اليومية داخل المدينة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تفقد محافظ الغربية أعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد الساحة الشعبية، والتي يجري ربطها فعليًا بتوسعة شارع 23 يوليو بطول 600 متر، ببلاط الإنترلوك بعرض يتراوح بين 8 إلى 10 أمتار، في إطار خطة رد الشيء لأصله وإعادة تنظيم الشكل الحضاري للمنطقة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن مشروعات تطوير الطرق تمثل أولوية قصوى داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن ما يتم تنفيذه في بسيون يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجودة والجداول الزمنية المحددة.