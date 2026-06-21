بتهمة الاتجار في الحشيش.. المشدد 10 سنوات لصاحب مركب صيد بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية حكمًا بمعاقبة صاحب مركب صيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع تغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الواقعة

وكشفت أوراق القضية أن معلومات وردت إلى الأجهزة الأمنية أفادت بقيام المتهم، ويدعى "ه.ح.ح"، بممارسة نشاط إجرامي في ترويج المواد المخدرة، لتبدأ التحريات التي أكدت صحة تلك المعلومات، قبل استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه.

وخلال تنفيذ المأمورية، تمكنت القوات من القبض على المتهم، وعثرت بحوزته على حقيبة تضم 8 قطع من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بأن المواد المخدرة كانت معدة للبيع، موضحًا أن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة نشاطه، بينما استخدم الهاتفين في التواصل مع زبائنه، واحتفظ بالسلاح الأبيض لحماية نفسه.

وبعد استكمال تحقيقات النيابة العامة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.