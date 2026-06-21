تشييع جثمان القمص وكيل الاقباط الكاثوليك بالاسكندريه من كنيسة القيامة

شهدت كنيسة القيامة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، مراسم قداس و جناز القمص أنطونيوس غطاس، وكيل الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، وسط حضور واسع من القيادات الكنسية والدينية والتنفيذية والشخصيات العامة.

الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يترأس القداس

وترأس صلاة القداس والجناز الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأنبا باخوم، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الذين شاركوا في وداع الكاهن الراحل تقديراً لمسيرته الرعوية وخدمته الطويلة داخل الكنيسة.

وحضر مراسم الجناز الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والإعلامية أمل صبحي، و.الشيخ إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالإسكندرية، إلى جانب نسيم جورج مدير المدارس الكنسية بالإسكندرية.

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ما شارك في مراسم التشييع القمص إبرام إميل، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الإسكندرية، فضلاً عن أبناء الكنيسة ومحبي الراحل الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والمشاركة في صلاة الوداع.

وسادت أجواء من الحزن والتأثر بين الحضور خلال مراسم الجناز، حيث استذكر المشاركون المسيرة الروحية والخدمية للقمص أنطونيوس غطاس، ودوره البارز في خدمة أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، وإسهاماته في تعزيز قيم المحبة والتعايش والتعاون المجتمعي.

ويُعد القمص أنطونيوس غطاس من أبرز الشخصيات الكنائسية بالكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، حيث شغل منصب وكيل الأقباط الكاثوليك بالمحافظة لسنوات طويلة، وترك بصمة واضحة في العمل الرعوي والخدمي والتعليمي، ما جعل رحيله يمثل خسارة كبيرة لأبناء الكنيسة ومحبيه.