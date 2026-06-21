قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم 50 متر يفوز بجائزة مهرجان سانتياجو ديل إستيرو السينمائي في الأرجنتين
يا رب يكمل المشوار للنهاية.. أول تعليق من فينيسوس على إصابة رافينيا
ثاني أصغر هدافي إسبانيا بالمونديال.. «يامال» يضع بصمته الأولى في كأس العالم
أحمد موسى: 110 ملايين مصري ينتظرون الفرحة.. وعلى لاعبي المنتخب القتال لإسعادهم
بسبب خلافات ميلوني وترامب.. روما تعلن إلغاء منتدى الأعمال الأمريكي الإيطالي في ميامي
مجانا على النايل سات..تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026
أحمد موسى: منتخب نيوزيلندا قوي.. وأثق في قدرة الفراعنة على الفوز وإسعاد الجماهير
كأس العالم 2026 .. إسبانيا تتقدم على السعودية 3-0 في الشوط الأول
تحمل 786 طنا من الأغذية.. 64 شاحنة مساعدات إماراتية تعبر إلى غزة
سعر اليورو في مصر بنهاية تعاملات اليوم
برلماني يحسم الجدل: لا مد للتصوير الجوي والتصالح لن يشمل المخالفات الجديدة
الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إخراج قيمة الذبيحة بدلًا من ذبحها في النذر؟.. أمين الفتوى يوضح

ذبيحة النذر
ذبيحة النذر
محمد شحتة

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين حول من نذر ذبح ذبيحة عند تحقق أمر معين، وهل يجوز إخراج قيمتها والتصدق بها بدلًا من الذبح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الأصل في النذر هو الوفاء به كما تم الالتزام به، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا».

وأشار إلى أن الوفاء بالنذر يكون بتنفيذه على صورته الأصلية ما دام الإنسان قادرًا عليه، لأن الأصل في النذر الالتزام بما عُيِّن له ابتغاء مرضاة الله تعالى.

وأضاف أن بعض الفقهاء أجازوا إخراج القيمة في حالات معينة، إلا أن الأفضل والأكمل هو تنفيذ النذر كما هو، خصوصًا إذا كان في الذبح أو القربات المالية المباشرة، مع التأكيد على أن الصدقة على الفقراء باب واسع لمن أراد الخير خارج إطار النذر.

وشدد على أن المسلم إذا نذر شيئًا وجب عليه الوفاء به متى استطاع، لأن الوفاء بالنذر من صفات المؤمنين التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم.

هل يجوز استبدال ذ.بيحة النذر بشراء لحم ؟

وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من نذر شيئا لله يجب عليه ان يوفيه لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات فقال الله تعالى فى كتابه الكريم { يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا }.

وأضاف" ممدوح " خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال تقول صاحبته :- نذرت أن أذبح ذبيحة فهل يجوز أن أشترى لحما بدل الذبيحة؟"، أنه لا يجوز استبدال النذر بغيره ويظل معلقا في ذمتك إلى أن تتوفي، ولكن الأهم من ذلك هو هل هذا النذر كان باللسان أو بالقلب فإذا كنت تلفظت بلسانك انعقد النذر كما قلت اما إذا نويت بقلبك فقط فلا ينعقد النذر.

كفارة النذر

وأوضح أنه إن كان لا يستطيع الوفاء به فى وقته يلزمه كفارة، كما أرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أنه :« من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين».

واختتم فتواه أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكين قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

دار الإفتاء النذر الذبيحة عدم الوفاء بالنذر نسيان النذر قيمة النذر كفارة النذر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يودع الـ6000 جنيه.. سعر الذهب يواصل التراجع بمعدلات كبيرة

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا

تنطلق 4 فجراً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

كريم عبد العليم

خطفهم الموت فى عز شبابهم .. لحظات مؤلمة للنجوم وكريم عبدالعليم آخرهم

منتخب مصر

مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال

"الإشارة لا تمنح أولوية".. حادث البايكرز بالإسكندرية يثير تساؤل حول من المخطئ؟

بعد وفاة البايكرز.. مفاجأة قانونية تقلب رواية المخطئ على الطريق

جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي يتعرّض لحادث سير | صور

ترشيحاتنا

ذبيحة النذر

هل يجوز إخراج قيمة الذبيحة بدلًا من ذبحها في النذر؟.. أمين الفتوى يوضح

صلاة العصر اربع ركعات

لماذا صلاة العصر أربع ركعات؟.. لسبب عجيب لا يعرفه كثيرون

صورة تعبيرية

هل على لطم الخدود كفارة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

عمر العبداللات بحفل تاريخي في سان فرانسيسكو بحضور مميز لـ الأمير علي بن الحسين

عمر العبداللات
عمر العبداللات
عمر العبداللات

طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة
طريقة عمل البامية باللحمة

طريقة عمل كيك التايجر

طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..
طريقة عمل كيك التايجر..

على طريقة أسما إبراهيم.. إطلالة زوجة ماكرون في قمة السبع تلفت الأنظار

إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم
إطلالة بريجيت ماكرون وأسما إبراهيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل كما لا يراها العالم

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماذا نريد من رئيس جامعة الأزهر القادم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في مفترق الاتفاق الأمريكي الإيراني وتأثيره على مستقبلها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

المزيد